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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 438 из 438«1...436437438
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:38
#6556
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Цитата:
111:
Да хоть в 80м!

Вот это уже ближе, но ты же сам слепо веришь, тому, что там написано.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17693
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:38
#6557
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Геолокация Баржи..



Она до сих пор там..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:39
#6558
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И выдаёшь этот бред за истину. Нихт гуд. :lol: 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17693
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:40
#6559
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Цитата:
Эл-починно:
Вот это уже ближе, но ты же сам слепо веришь, тому, что там написано.


Не ври.
Ты сказал вот это

Цитата:
Эл-починно: Марик, ты сам то хоть смотришь то, что выставляешь? На фото указано, Vlad - 2020, фото двухлетней давности. С новой надписью. Ну что сказать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17693
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:41
#6560
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Цитата:
Эл-починно:
выдаёшь этот бред за истину. Нихт гуд

Ты строил его?
В 1943?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17693
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:43
#6561
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Цитата:
Эл-починно:
выдаёшь этот бред за истину.


Возведение моста было связано со строительством укрепления позиции «Вотан» в районе Мелитополя. «Вотан» (верховное божество у древних германцев; правитель Вселенной, — прим. ред.) – четко продуманное военно-инженерное сооружение.

Оборонительный рубеж прикрывал не только подступы к нижнему течению Днепра, но и к Крыму. По мосту должны были перебрасываться подкрепления с правого берега. Строила мост «Тодта» – военно-строительная организация, которая действовавала в Германии и за ее пределами во времена Третьего рейха.
Эмблема данной организации сохранилась на оставшейся опоре моста в Каховском водохранилище, в народе называемой «быки». В начале октября 1943 года мост был готов. Он имел 2 больших каменных быка, на противоположных берегах Днепра. Через плавни были переброшены 8 пролетов.
Мост был сделан из тавровых балок, на которые был положен деревянный настил.
Такая конструкция позволяла быстро заменять поврежденные советской авиацией детали моста.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:43
#6562
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Цитата:
111:
Ты строил его? В 1943?

А ты его строил, ну тогда всё ясно. :lol: Цитата:
111:
Не ври. Ты сказал вот это

Ну да и что дальше, кто поставил "подошву" и когда?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17693
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:45
#6563
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Цитата:
Эл-починно:
кто поставил "подошву" и когда?


После создания Никопольского плацдарма в ноябре 1943 года за мостом присматривал специальный саперный батальон. Охраной переправ в районе Никополя занимался корпус ПВО. Его командный бункер находился в селе Лапинка (говорят, сохранился до наших дней). Кроме стационарного моста в районе Никополя находилось два понтонных моста: один притопленный и канатная дорога, которая была протянута из района Дома отдыха через плавни на левый берег.
Советская авиация неоднократно делала налеты на никопольский мост. 5 февраля звено бомбардировщиков под командой капитана Родинки разрушили мост.
Но немцы его восстанавливали, и по нему постоянным потоком шли раненые с плацдарма и отступающие части.

Мост был окончательно подорван немецкими саперами 7 февраля 1944-го. Память о мосте через Днепр в Никополе, который пытались построить немецкие оккупанты, сохранилась до наших дней – это две мостовые опоры, железобетонные быки.
Один на правом берегу использовали при строительстве пивного бара «Три наката», второй «торчит» в водах Каховского «моря» возле Каменки-Днепровской.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17693
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:46
#6564
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Цитата:
Эл-починно:
А ты его строил, ну тогда всё ясно

Мне тебе верить или историкам Советского Союза?
Ты даже русский не понимаешь порой, какой с тебя историк?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17693
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:47
#6565
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Цитата:
111:
Вотан» (верховное божество у древних германцев; правитель Вселенной, — прим. ред.) – четко продуманное военно-инженерное сооружение.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17693
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:50
#6566
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Из книги Шевченко..

Выдержка из книги В. Шевченко «Мать-Украина помнит героев»: «Был сентябрь 1943… именно в это время ребята сравнивали насыпь дороги через плавни в направлении из Никополя на Каменку, где немцы строили мост через Днепр. Через реку Лапинку мост был почти готов. Далее гребли насыпь, били сваи, чтобы пересечь Днепр».
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:50
#6567
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Цитата:
111:
какой с тебя историк?

Зато с тебя викопедийный на отлично сдал. :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:51
#6568
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Ладно, по данной теме гляжу материал усвоен.
Продолжим? 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:54
#6569
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Цитата:
111: Вот что осталось от баржи, опора моста, которую строили нацисты в 42м!
Цитата:
111: Вот подробно этот механизм-баржа укронацистов..
Цитата:
111: И вот оно! Цель, скоростная баржа, благополучно уничтожена, а с ней и десант ВСУ!

Ну и как это сооружение осталось? Если оно уничтожено? 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17693
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:57
#6570
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За время оккупации Каменско — Днепровского района с 19 сентября 1941 года по 7 февраля 1944 года, немцы осуществили страшные преступления. Нет ни одного села в районе, где бы немцы не расстреливали людей. В Каменке-на-Днепре приговоренных вывозили днем ​​и ночью в открытых автомашинах на окраину села, где возле противотанкового рва, расстреливали. В течение 10 месяцев, с сентября 1941 года по июль 1942 года, ежедневно расстреливалось по 3 — 5 человек только в самом селе, кроме того, многих вывозили в Никополь, где они подвергались той же участи.

Мост был окончательно подорван немецкими саперами 7 февраля 1944-го. Память о мосте через Днепр в Никополе, который пытались построить немецкие оккупанты, сохранилась до наших дней – это две мостовые опоры, железобетонные быки. Один на правом берегу использовали при строительстве пивного бара «Три наката», второй «торчит» в водах Каховского «моря» возле Каменки-Днепровской.
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