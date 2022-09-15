Отправлено: - 15:30

lavprof:

большая часть этих людей про СВО вообще не говорит

lavprof:

например?

lavprof:

я понимаю, что ваше мнение это правда, а мое, если оно с вашим не совпадает, то это ложь, я "накушался" пропаганды и все такое

lavprof:

Нет большего бреда, чем считать что если чьи-то взгляды не совпадают с вашими, то они "пропагандированы, а вы нет, вы светоч свободы и правды)) чушь полная.

alex_60:

тут не так. вы наверное не в курсе. это работа такая.

lavprof:

да я в курсе)

lavprof:

Что там по Буче, как расследования идут?

lavprof:

И вы все прекрасно сами знаете и понимаете, только либо сами себе врете/боитесь в этом признаться, либо "зомбированы" другой пропагандой,

Цитата:АаааТоесть вы в курсе обо всех событиях сво от людей которые пишут о еде и концертах?))Цитата:НапримерРоссия врала за неделю до войны что не будет нападать на Украину? Цитата:НетВы сами признались что не в курсе ситуации и не изучаете эту тему углублено чтобы что-то тут доказывть профессионально)Тоесть вы выдаёте тут обывательское дилетанское суждение основанное на отрывках инфы от каких-то фуд блогеров и при этом спорите с людьми кто интересуется это темой и читает новости о ней каждый день?))Цитата:Хорошо и тут же он выдаетЦитата:Цитата:ТоестьЧеловек который выдает себя за человека с непредвзятым мнением выстраивает его на основе коментов от каких-то ноунеймов которых он в глаза не видел но сразу же согласен с ними?))))Показательно)А ещё они чето там трындят что коллективная скабеева над ними не властна)Цитата:НормальноНашли всех кто там был и расстреливал людей осталось только ликвидировать ихПо совпадению той военной части Путин присвоил звание гвардейскойЧтобы задобрить по всей видимости Цитата:Я свое мнение строю на основе российской Пропаганды а не какой-то там другойЕсли в программе у соловья сказали что не нападут на УкраинуЗначит нападутИ да напали в итогеЕсли там доказывают с пеной у рта что срочников не привлекают к войнеЗначит срочники явно уже воюютИ да оказалось правдойЕсли там доказывают что зеков на войну не вербуютЗначит вербуют 100%И вуаля!Если там орут и визжат что это не Россия сбивала Боинг это не Россия вырезала людей в буче это не Россия стёрла с лица земли Мариуполь это не РоссияЗначит?)))Друг мойБеда вашей позиции и принципов в том что вас ваша же Пропаганда и подставляет раз за разом)Проще говоря вас кидают а вы тут ещё пытаетесь что-то доказывать)