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≡ Убийство на улице Мира - Рудничанин не помнит, за что нанес 10 ножевых ранений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45090
Убийство на улице Мира - Рудничанин не помнит, за что нанес 10 ножевых ранений
Отправлено: 15.09.22 - 19:26
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Буторин утверждает, что Зинченко схватил его, прижал к холодильнику и пытался задушить, причем у него в руках был нож. Тогда Буторин в целях обороны выхватил из рук Зинченко кухонный нож и стал бить им в сердце, живот, бедро...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
931
Re: Убийство на улице Мира - Рудничанин не помнит, за что нанес...
Отправлено: 15.09.22 - 19:26
#1
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Цитата:
Уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Рудного Захара БУТОРИНА начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 15 сентября. Он обвиняется в том, что 23 апреля 2022 года убил 54-летнего Сергея ЗИНЧЕНКО

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Ну никогда такого не было и вот опять...
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