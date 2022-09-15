Отправлено: - 15:27

Vit:

так легко можно обмануть.

Цитата:Что то несерьёзно: - или лох-предприниматель или торгует чем то НЕЗАКОННО (палённой водярой) и рыльце в пушку: - ВСЕ или почти все бизнесмены на районе знают в лицо СВОИХ налоговиков, и потом: - сама проверка должна быть ЗАРЕГИСТРИРОВАННА в органах правового учёта в ПРОКУРАТУРЕ, и последнее: - все ещё действует МОРАТОРИИ на проверки.