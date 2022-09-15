Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 35% влажность
  • В-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лженалоговик вымогает деньги у предпринимателей в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45090
Лженалоговик вымогает деньги у предпринимателей в Костанайской области
Отправлено: 15.09.22 - 14:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о том, что неизвестное лицо представляется сотрудником налоговой поступило на телефон доверия департамента государственных доходов по Костанайской области. Мошенник угрожает предпринимателям налоговой проверкой и вымогает деньги.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17496
Re: Лженалоговик вымогает деньги у предпринимателей в...
Отправлено: 15.09.22 - 14:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ограбление по костанайски.
«Ограбление по…» — советский сатирический мультипликационный фильм для взрослых, созданный режиссёром Ефимом Гамбургом в 1978 году.
Мультфильм состоит из четырёх новелл, каждая из которых показывает ограбление банка с «характерными особенностями» той или иной страны (США, Франция, Италия и СССР).
можно добавить еще одну новеллу.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11431
Re: Лженалоговик вымогает деньги у предпринимателей в...
Отправлено: 15.09.22 - 15:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не представляю бизнесменов которых так легко можно обмануть. Я уверен если например к добринцову такой придёт, он его просто пошлёт на три буквы.)))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3320
Re: Лженалоговик вымогает деньги у предпринимателей в...
Отправлено: 15.09.22 - 15:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
так легко можно обмануть.


Что то несерьёзно: - или лох-предприниматель или торгует чем то НЕЗАКОННО (палённой водярой) и рыльце в пушку: - ВСЕ или почти все бизнесмены на районе знают в лицо СВОИХ налоговиков, и потом: - сама проверка должна быть ЗАРЕГИСТРИРОВАННА в органах правового учёта в ПРОКУРАТУРЕ, и последнее: - все ещё действует МОРАТОРИИ на проверки.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5513
Re: Лженалоговик вымогает деньги у предпринимателей в...
Отправлено: 15.09.22 - 19:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя приятельница Д.Н. как-то рассказывала, мол согласилась сотрудничать с налоговиками, попрошайки по любому поводу пытались вытряхнуть из владелицы магазина то продукты и сигареты, то наличные или дорогое спиртное, когда долги за крышевание зашло на несколько месяцев вперёд решила прекратить спонсорство. Халявщики пытались затаскать по судам, рулеткой мерили расстояние, сверяли каждую платёжку пока та не сдала в аренду и не свалила восвояси...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS