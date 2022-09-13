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Декоммунизация по-рудненски
Декоммунизация по-рудненски
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45089
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 13.09.22 - 21:26
С подачи городского депутата Кымбат Бирмановой на имя Акима в связи с устаревшим идеологически прошлым и несоответствие общепринятым нынешним понятиям предложено переименовать многие улицы в Рудном на новые имена. Только вот чем не угодили улицы Мира или Восточная как-то отказывается разум понимать.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12922
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 15.09.22 - 12:13
Цитата:
Странный вопрос
Это как спросить а чем тебе не угодил древний Рим или Франция эпохи Наполеона?))
Да ничем это пройденный этап
Я люблю советские книги,фильмы,архитектуру вот что действительно хорошего осталось от страны и это все должно изучаться
Но зачем мне любить советскую политику и идеологию? Зачем мне улицы 40 лет сентября и 27 лет целины? Почему никто не орет что в Костанае нет улиц названных ещё при империи хотя город был основан именно тогда? И почему большевики переименовали улицы которые не строили?
Потомучто все понимают что такие вопросы не уместны,империи 100 лет как нет и людей кто жил при империи нет
Но книги остались,книги мы читаем
Так и с советским наследием должно быть темболее когда агрессивные соседи используют общую историю как акт своей захватнической политики Цитата:
Я такой умный с постсоветским образованием
Поэтому кстати я не поддерживаю бомбежки мирных городов в 4 утра и не поддерживаю захваты чужих территорий как делают это люди с советским образованием)
Цитата:
Сразу видно человек с советским,миролюбивым образованием зашёл в чат)))
Tenkisch:
Абайка, а чем тебе СССР не угодил то
Абайка, а чем тебе СССР не угодил то
Странный вопрос
Это как спросить а чем тебе не угодил древний Рим или Франция эпохи Наполеона?))
Да ничем это пройденный этап
Я люблю советские книги,фильмы,архитектуру вот что действительно хорошего осталось от страны и это все должно изучаться
Но зачем мне любить советскую политику и идеологию? Зачем мне улицы 40 лет сентября и 27 лет целины? Почему никто не орет что в Костанае нет улиц названных ещё при империи хотя город был основан именно тогда? И почему большевики переименовали улицы которые не строили?
Потомучто все понимают что такие вопросы не уместны,империи 100 лет как нет и людей кто жил при империи нет
Но книги остались,книги мы читаем
Так и с советским наследием должно быть темболее когда агрессивные соседи используют общую историю как акт своей захватнической политики Цитата:
Tenkisch:
Ты небось с советским образованием тут такой умный!?
Ты небось с советским образованием тут такой умный!?
Я такой умный с постсоветским образованием
Поэтому кстати я не поддерживаю бомбежки мирных городов в 4 утра и не поддерживаю захваты чужих территорий как делают это люди с советским образованием)
Цитата:
Tenkisch:
С нынешнем сидел бы молча, даже и не знал что есть такой сайт. То же мне политик диванный...И чем вас таких недозрелых а иногда проплоченных больше, тем хуже живёт наш народ, вас что наняли разделить народ на два лагеря?
С нынешнем сидел бы молча, даже и не знал что есть такой сайт. То же мне политик диванный...И чем вас таких недозрелых а иногда проплоченных больше, тем хуже живёт наш народ, вас что наняли разделить народ на два лагеря?
Сразу видно человек с советским,миролюбивым образованием зашёл в чат)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11431
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 15.09.22 - 17:17
Предлагаю поставить жирную точку. Сколько бы тут не спорили, за или против . Вам Абайка 100 аргументов будет приводит. И потому я за него последний аргумент скажу : Нравится вам или нет нам по барабану, Премите все как есть и живете спокойно на наших условиях, а кому не нравится. Чемодан, вокзал. Россия..
П.С московский регион вам не советую. Там русских уже не встретите на улице.
П.С московский регион вам не советую. Там русских уже не встретите на улице.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12922
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 15.09.22 - 17:49
Цитата:
Да у меня вроде как аргумент один всегда)
Если большивикам можно было почему остальным нельзя?)
Цитата:
Нравится не нравится терпи моя красавица это ближе как раз таки к московским)
Цитата:
Хм
В России ещё говорят что в чужой монастырь со своим уставом не лезут и пытаются постоянно выгнать верующих татар (коренной народ России) из самой же России принимая их за мигрантов средней Азии,но это ладно на это мы глаза закроем) это ИХ НРАВЫ
Вообще я лично никого не держу)хотите уезжайте,если для вас триггером стало переименование улицы 40 лет октября в улицу академика Шаяхметова то вы наверно очень идейный человек,бывший член КПСС и страдаете по СССР и выходили на митинги когда СССР разваливался и да вам сейчас очень плохо поэтому
Если нет то наверно вы тогда имперский шовинист? И вас бесит что убирают названия связанные с советской империей где доминантном и стержнем из за численности был русский народ и русский язык а теперь его позиции на постсоветском пространстве ослабили от чего Россия целую войну начала и все от нее ещё дальше шарохнулись? И это нет??
Тогда кто же вы кто против?
Сейчас узнаем.....
Цитата:
А что численность русских в регионе это показательный признак для переезда? Это не
Национализм? Шовинизм? Социал-дарвинизм? Не не это все в Украине мы то самые дружелюбные)))))
Вот и точка по сути
Vit:
Сколько бы тут не спорили, за или против . Вам Абайка 100 аргументов будет приводит
Сколько бы тут не спорили, за или против . Вам Абайка 100 аргументов будет приводит
Да у меня вроде как аргумент один всегда)
Если большивикам можно было почему остальным нельзя?)
Цитата:
Vit:
Вам Абайка 100 аргументов будет приводит. И потому я за него последний аргумент скажу : Нравится вам или нет нам по барабану,
Вам Абайка 100 аргументов будет приводит. И потому я за него последний аргумент скажу : Нравится вам или нет нам по барабану,
Нравится не нравится терпи моя красавица это ближе как раз таки к московским)
Цитата:
Vit:
Премите все как есть и живете спокойно на наших условиях, а кому не нравится. Чемодан, вокзал. Россия..
Премите все как есть и живете спокойно на наших условиях, а кому не нравится. Чемодан, вокзал. Россия..
Хм
В России ещё говорят что в чужой монастырь со своим уставом не лезут и пытаются постоянно выгнать верующих татар (коренной народ России) из самой же России принимая их за мигрантов средней Азии,но это ладно на это мы глаза закроем) это ИХ НРАВЫ
Вообще я лично никого не держу)хотите уезжайте,если для вас триггером стало переименование улицы 40 лет октября в улицу академика Шаяхметова то вы наверно очень идейный человек,бывший член КПСС и страдаете по СССР и выходили на митинги когда СССР разваливался и да вам сейчас очень плохо поэтому
Если нет то наверно вы тогда имперский шовинист? И вас бесит что убирают названия связанные с советской империей где доминантном и стержнем из за численности был русский народ и русский язык а теперь его позиции на постсоветском пространстве ослабили от чего Россия целую войну начала и все от нее ещё дальше шарохнулись? И это нет??
Тогда кто же вы кто против?
Сейчас узнаем.....
Цитата:
Vit:
московский регион вам не советую. Там русских уже не встретите на улице.
московский регион вам не советую. Там русских уже не встретите на улице.
А что численность русских в регионе это показательный признак для переезда? Это не
Национализм? Шовинизм? Социал-дарвинизм? Не не это все в Украине мы то самые дружелюбные)))))
Вот и точка по сути
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17496
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 15.09.22 - 19:00
Цитата:
да какие там аргументы.
большевики. Россия.
других никогда и не было.
кстати по любой теме, не только переименования.
скучно.
Vit:
100 аргументов будет приводи
100 аргументов будет приводи
да какие там аргументы.
большевики. Россия.
других никогда и не было.
кстати по любой теме, не только переименования.
скучно.
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 15.09.22 - 19:08
Цитата:
---Мягко говоря ---Павших Борцов в улицу...
abaika95:
переименование улицы 40 лет октября в улицу академика Шаяхметова
переименование улицы 40 лет октября в улицу академика Шаяхметова
---Мягко говоря ---Павших Борцов в улицу...
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 15.09.22 - 19:10
Цитата:
----Ну зачем же брать плохое из прошлого --- возьмите лучшее( но , по-вашему мнению - там хорошего не было ).
abaika95:
Если большивикам можно было почему остальным нельзя?)
Если большивикам можно было почему остальным нельзя?)
----Ну зачем же брать плохое из прошлого --- возьмите лучшее( но , по-вашему мнению - там хорошего не было ).
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 15.09.22 - 19:14
Цитата:
----А зачем парижанам
abaika95:
Зачем мне улицы 40 лет сентября и 27 лет целины?
Зачем мне улицы 40 лет сентября и 27 лет целины?
----А зачем парижанам
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 15.09.22 - 19:20
Цитата:
---*****большивикам*****Да уж , точно , постсоветское образование , сразу видно
abaika95:
Если большивикам можно
Если большивикам можно
---*****большивикам*****Да уж , точно , постсоветское образование , сразу видно
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