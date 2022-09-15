Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 01:32
Цитата:
Январских? ))
Цитата:
abaika95:
больше бунтов в провинциях начнется
больше бунтов в провинциях начнется
Январских? ))
Цитата:
Целью политики США в Центральной Азии является разъединение экономик стран региона с Россией, заявила заместитель помощника директора агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур, пишет ТАСС.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 466
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 08:25
Так Вы же всегда говорите, что Россия борется на Украине с нацизмом и нациками и постоянно хвастаетесь, что можете анализировать информацию, вот посмотрите и проанализируйте, официальный , федеральный канал РФ
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17666
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 10:26
- Я Абижен!
Открываю главную страницу и там не маи каментарии!
Как я Абижен и буду придпринимать меры!
Как это уже надаело!
Примерно так мне предъявляют претензии уже примерно год..
А вот теперь встречка.
Теперь жалуюсь я, будто потому что не увидел своих коментариев на главной странице..
Как вы считаете, это ведь бред, жаловаться на то, что где то в темах пишут комментарии, а я при этом не пишу?
Абсолютный бред!
Открываю главную страницу и там не маи каментарии!
Как я Абижен и буду придпринимать меры!
Как это уже надаело!
Примерно так мне предъявляют претензии уже примерно год..
А вот теперь встречка.
Теперь жалуюсь я, будто потому что не увидел своих коментариев на главной странице..
Как вы считаете, это ведь бред, жаловаться на то, что где то в темах пишут комментарии, а я при этом не пишу?
Абсолютный бред!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12922
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 11:53
Цитата:
Нет
Каких-нибудь октябрьских или июльских)
maxsaf:
Январских? )
Январских? )
Нет
Каких-нибудь октябрьских или июльских)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12922
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 11:59
Цитата:
Окей)Цитата:
Еще раз окей)
Цитата:
Симонян скабееву не знает не верит всяким и тут же...
Цитата:
А эти известные люди дайте угадаю
Говорят что сво это норм,Россия победит а украинцы только и делают что обстреливают сами себя И врут про убитых в буче?))))
Если это так а это так раз вы данные аргументы приводите то ,Чем вы отличаетесь от зрителя скабеевой и Симонян которые несут точно такие же нарративы своим зрителям?))))
Мне очень нравится логика любителей сво
Соловья смотреть даже для них моветон но повторять его аргументы которые им навязали те кто работает на Соловья это для них нормально)))
Цитата:
Конечно не пытаетесь
Вы яро отрицаете наличие фактов которые перечат вашей жизненной установке))
Легче и удобнее же сидеть в своем информационном пузыре и думать что все кто вне его враги и злодеи)
lavprof:
честно? До сих пор не в курсе кто такая Скабеева
честно? До сих пор не в курсе кто такая Скабеева
Окей)Цитата:
lavprof:
я и про Симоньян то узнал на этом форуме))
я и про Симоньян то узнал на этом форуме))
Еще раз окей)
Цитата:
lavprof:
да, умею сопоставлять факты, самые разные, а не тупо верю всяким омбудсменам и им подобным
да, умею сопоставлять факты, самые разные, а не тупо верю всяким омбудсменам и им подобным
Симонян скабееву не знает не верит всяким и тут же...
Цитата:
lavprof:
в телеграме подписан на известных людей
в телеграме подписан на известных людей
А эти известные люди дайте угадаю
Говорят что сво это норм,Россия победит а украинцы только и делают что обстреливают сами себя И врут про убитых в буче?))))
Если это так а это так раз вы данные аргументы приводите то ,Чем вы отличаетесь от зрителя скабеевой и Симонян которые несут точно такие же нарративы своим зрителям?))))
Мне очень нравится логика любителей сво
Соловья смотреть даже для них моветон но повторять его аргументы которые им навязали те кто работает на Соловья это для них нормально)))
Цитата:
lavprof:
Самое главное - я честен перед самим собой, и не пытаюсь назло фактам убедить себя в обратном
Самое главное - я честен перед самим собой, и не пытаюсь назло фактам убедить себя в обратном
Конечно не пытаетесь
Вы яро отрицаете наличие фактов которые перечат вашей жизненной установке))
Легче и удобнее же сидеть в своем информационном пузыре и думать что все кто вне его враги и злодеи)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 13:31
Цитата:
большая часть этих людей про СВО вообще не говорит) я не 404 и не страдаю по данной теме, ежечасно следя за всеми новостями))
Цитата:
например?
Цитата:
я понимаю, что ваше мнение это правда, а мое, если оно с вашим не совпадает, то это ложь, я "накушался" пропаганды и все такое)) однако ж может это вы пропитались пропагандой?) не так конечно, как 404, что несет ее везде и всюду днем и ночью)) но все же?)
Нет большего бреда, чем считать что если чьи-то взгляды не совпадают с вашими, то они "пропагандированы, а вы нет, вы светоч свободы и правды)) чушь полная.
Цитата:
Что там по Буче, как расследования идут? Что про видео украинское скажите, где давали разрешение стрелять по тем, кто без повязок? Кто там убивал людей в Буче? Про убитых не врут, врут про то, кто убил и за что.
И вы все прекрасно сами знаете и понимаете, только либо сами себе врете/боитесь в этом признаться, либо "зомбированы" другой пропагандой, что Цитата:
abaika95:
Говорят что сво это норм
Говорят что сво это норм
большая часть этих людей про СВО вообще не говорит) я не 404 и не страдаю по данной теме, ежечасно следя за всеми новостями))
Цитата:
abaika95:
Вы яро отрицаете наличие фактов
Вы яро отрицаете наличие фактов
например?
Цитата:
abaika95:
то ,Чем вы отличаетесь
то ,Чем вы отличаетесь
я понимаю, что ваше мнение это правда, а мое, если оно с вашим не совпадает, то это ложь, я "накушался" пропаганды и все такое)) однако ж может это вы пропитались пропагандой?) не так конечно, как 404, что несет ее везде и всюду днем и ночью)) но все же?)
Нет большего бреда, чем считать что если чьи-то взгляды не совпадают с вашими, то они "пропагандированы, а вы нет, вы светоч свободы и правды)) чушь полная.
Цитата:
abaika95:
И врут про убитых в буче?))))
И врут про убитых в буче?))))
Что там по Буче, как расследования идут? Что про видео украинское скажите, где давали разрешение стрелять по тем, кто без повязок? Кто там убивал людей в Буче? Про убитых не врут, врут про то, кто убил и за что.
И вы все прекрасно сами знаете и понимаете, только либо сами себе врете/боитесь в этом признаться, либо "зомбированы" другой пропагандой, что Цитата:
abaika95:
Вы яро отрицаете наличие фактов которые перечат вашей жизненной установке
Вы яро отрицаете наличие фактов которые перечат вашей жизненной установке
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17496
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 13:55
Цитата:
тут не так.
вы наверное не в курсе.
это работа такая.
lavprof:
однако ж может это вы пропитались пропагандой?)
однако ж может это вы пропитались пропагандой?)
тут не так.
вы наверное не в курсе.
это работа такая.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 14:40
Цитата:
да я в курсе)
alex_60:
это работа такая.
это работа такая.
да я в курсе)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12922
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 15:30
Цитата:
Аааа
Тоесть вы в курсе обо всех событиях сво от людей которые пишут о еде и концертах?))
Цитата:
Например
Россия врала за неделю до войны что не будет нападать на Украину? Цитата:
Нет
Вы сами признались что не в курсе ситуации и не изучаете эту тему углублено чтобы что-то тут доказывть профессионально)
Тоесть вы выдаёте тут обывательское дилетанское суждение основанное на отрывках инфы от каких-то фуд блогеров и при этом спорите с людьми кто интересуется это темой и читает новости о ней каждый день?))
Цитата:
Хорошо и тут же он выдает
Цитата:
Цитата:
Тоесть
Человек который выдает себя за человека с непредвзятым мнением выстраивает его на основе коментов от каких-то ноунеймов которых он в глаза не видел но сразу же согласен с ними?))))
Показательно)
А ещё они чето там трындят что коллективная скабеева над ними не властна)
Цитата:
Нормально
Нашли всех кто там был и расстреливал людей осталось только ликвидировать их
По совпадению той военной части Путин присвоил звание гвардейской
Чтобы задобрить по всей видимости Цитата:
Я свое мнение строю на основе российской Пропаганды а не какой-то там другой
Если в программе у соловья сказали что не нападут на Украину
Значит нападут
И да напали в итоге
Если там доказывают с пеной у рта что срочников не привлекают к войне
Значит срочники явно уже воюют
И да оказалось правдой
Если там доказывают что зеков на войну не вербуют
Значит вербуют 100%
И вуаля!
Если там орут и визжат что это не Россия сбивала Боинг это не Россия вырезала людей в буче это не Россия стёрла с лица земли Мариуполь это не Россия
Значит?)))
Друг мой
Беда вашей позиции и принципов в том что вас ваша же Пропаганда и подставляет раз за разом)
Проще говоря вас кидают а вы тут ещё пытаетесь что-то доказывать)
lavprof:
большая часть этих людей про СВО вообще не говорит
большая часть этих людей про СВО вообще не говорит
Аааа
Тоесть вы в курсе обо всех событиях сво от людей которые пишут о еде и концертах?))
Цитата:
lavprof:
например?
например?
Например
Россия врала за неделю до войны что не будет нападать на Украину? Цитата:
lavprof:
я понимаю, что ваше мнение это правда, а мое, если оно с вашим не совпадает, то это ложь, я "накушался" пропаганды и все такое
я понимаю, что ваше мнение это правда, а мое, если оно с вашим не совпадает, то это ложь, я "накушался" пропаганды и все такое
Нет
Вы сами признались что не в курсе ситуации и не изучаете эту тему углублено чтобы что-то тут доказывть профессионально)
Тоесть вы выдаёте тут обывательское дилетанское суждение основанное на отрывках инфы от каких-то фуд блогеров и при этом спорите с людьми кто интересуется это темой и читает новости о ней каждый день?))
Цитата:
lavprof:
Нет большего бреда, чем считать что если чьи-то взгляды не совпадают с вашими, то они "пропагандированы, а вы нет, вы светоч свободы и правды)) чушь полная.
Нет большего бреда, чем считать что если чьи-то взгляды не совпадают с вашими, то они "пропагандированы, а вы нет, вы светоч свободы и правды)) чушь полная.
Хорошо и тут же он выдает
Цитата:
alex_60:
тут не так. вы наверное не в курсе. это работа такая.
тут не так. вы наверное не в курсе. это работа такая.
Цитата:
lavprof:
да я в курсе)
да я в курсе)
Тоесть
Человек который выдает себя за человека с непредвзятым мнением выстраивает его на основе коментов от каких-то ноунеймов которых он в глаза не видел но сразу же согласен с ними?))))
Показательно)
А ещё они чето там трындят что коллективная скабеева над ними не властна)
Цитата:
lavprof:
Что там по Буче, как расследования идут?
Что там по Буче, как расследования идут?
Нормально
Нашли всех кто там был и расстреливал людей осталось только ликвидировать их
По совпадению той военной части Путин присвоил звание гвардейской
Чтобы задобрить по всей видимости Цитата:
lavprof:
И вы все прекрасно сами знаете и понимаете, только либо сами себе врете/боитесь в этом признаться, либо "зомбированы" другой пропагандой,
И вы все прекрасно сами знаете и понимаете, только либо сами себе врете/боитесь в этом признаться, либо "зомбированы" другой пропагандой,
Я свое мнение строю на основе российской Пропаганды а не какой-то там другой
Если в программе у соловья сказали что не нападут на Украину
Значит нападут
И да напали в итоге
Если там доказывают с пеной у рта что срочников не привлекают к войне
Значит срочники явно уже воюют
И да оказалось правдой
Если там доказывают что зеков на войну не вербуют
Значит вербуют 100%
И вуаля!
Если там орут и визжат что это не Россия сбивала Боинг это не Россия вырезала людей в буче это не Россия стёрла с лица земли Мариуполь это не Россия
Значит?)))
Друг мой
Беда вашей позиции и принципов в том что вас ваша же Пропаганда и подставляет раз за разом)
Проще говоря вас кидают а вы тут ещё пытаетесь что-то доказывать)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 19:17
Цитата:
Абайка, вот вы вроде не дурак, а ведете себя как 404. "Большинство"написано там, читайте ж внимательно. И отсюда половина вашей демагогии комментом выше получается основано на том, что вы невнимательно прочитали)) зачем дергать отдельные фразы? не уподобляйтесь ему. Чтобы быть в курсе происходящего, не обязательно 24/7 следить за кучей пабликов, в том числе и от ноунеймов, которые для вас не ноунеймы, раз вы в курсе что такие есть)) достаточно раз в сутки зайти в несколько каналов, пишущих с мест событий.
Цитата:
дак может вы так везде читаете невнимательно?)
Цитата:
я это яро отрицал?)
Знаете, после данного сообщения я прям укрепляюсь во мнении, что с аккаунта abaika95 пишут несколько человек)
Цитата:
ИМХО, но ваше мнение, сколько я здесь нахожусь, построено исключительно на антироссийских настроениях и до СВО.
abaika95:Цитата:
Аааа Тоесть вы в курсе обо всех событиях сво от людей которые пишут о еде и концертах?))
Аааа Тоесть вы в курсе обо всех событиях сво от людей которые пишут о еде и концертах?))
abaika95: Вы сами признались что не в курсе ситуации
Абайка, вот вы вроде не дурак, а ведете себя как 404. "Большинство"написано там, читайте ж внимательно. И отсюда половина вашей демагогии комментом выше получается основано на том, что вы невнимательно прочитали)) зачем дергать отдельные фразы? не уподобляйтесь ему. Чтобы быть в курсе происходящего, не обязательно 24/7 следить за кучей пабликов, в том числе и от ноунеймов, которые для вас не ноунеймы, раз вы в курсе что такие есть)) достаточно раз в сутки зайти в несколько каналов, пишущих с мест событий.
Цитата:
abaika95:
Я свое мнение строю
Я свое мнение строю
дак может вы так везде читаете невнимательно?)
Цитата:
abaika95:
Например Россия врала за неделю до войны что не будет нападать на Украину?
Например Россия врала за неделю до войны что не будет нападать на Украину?
я это яро отрицал?)
Знаете, после данного сообщения я прям укрепляюсь во мнении, что с аккаунта abaika95 пишут несколько человек)
Цитата:
abaika95:
Я свое мнение строю на основе российской Пропаганды
Я свое мнение строю на основе российской Пропаганды
ИМХО, но ваше мнение, сколько я здесь нахожусь, построено исключительно на антироссийских настроениях и до СВО.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать