Отправлено: - 17:49

Vit:

Сколько бы тут не спорили, за или против . Вам Абайка 100 аргументов будет приводит

Vit:

Вам Абайка 100 аргументов будет приводит. И потому я за него последний аргумент скажу : Нравится вам или нет нам по барабану,

Vit:

Премите все как есть и живете спокойно на наших условиях, а кому не нравится. Чемодан, вокзал. Россия..

Vit:

московский регион вам не советую. Там русских уже не встретите на улице.

Цитата:Да у меня вроде как аргумент один всегда)Если большивикам можно было почему остальным нельзя?)Цитата:Нравится не нравится терпи моя красавица это ближе как раз таки к московским)Цитата:ХмВ России ещё говорят что в чужой монастырь со своим уставом не лезут и пытаются постоянно выгнать верующих татар (коренной народ России) из самой же России принимая их за мигрантов средней Азии,но это ладно на это мы глаза закроем) это ИХ НРАВЫВообще я лично никого не держу)хотите уезжайте,если для вас триггером стало переименование улицы 40 лет октября в улицу академика Шаяхметова то вы наверно очень идейный человек,бывший член КПСС и страдаете по СССР и выходили на митинги когда СССР разваливался и да вам сейчас очень плохо поэтомуЕсли нет то наверно вы тогда имперский шовинист? И вас бесит что убирают названия связанные с советской империей где доминантном и стержнем из за численности был русский народ и русский язык а теперь его позиции на постсоветском пространстве ослабили от чего Россия целую войну начала и все от нее ещё дальше шарохнулись? И это нет??Тогда кто же вы кто против?Сейчас узнаем.....Цитата:А что численность русских в регионе это показательный признак для переезда? Это неНационализм? Шовинизм? Социал-дарвинизм? Не не это все в Украине мы то самые дружелюбные)))))Вот и точка по сути