Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе

Отправлено: - 16:37

Что уж там было причиной пожаров в XII или даже XI веке – сказать сложно.

Однако о возгораниях говорится в древнерусских летописях.

про казахские не слышал.

Конечно, в них нет информации о количестве человек, занятых в тушении,

а также о погибших или пострадавших.

Но один факт упоминания говорит о том, что пожары представляли

особую важность для народа.

Изучив периодические издания XIX–XX века,

можно смело делать вывод о том, что лесные территории традиционно

в летний период были объяты огнём.

Вопрос масштаба.

Правда, зависел он тогда всецело от климатической ситуации и сил природы.