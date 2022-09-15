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≡ «Тобол» одержал победу в столице и продолжает борьбу за «золото» чемпионата Казахстана по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45088
«Тобол» одержал победу в столице и продолжает борьбу за «золото» чемпионата Казахстана по футболу
Отправлено: 15.09.22 - 16:58
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В этом туре «Тобол» играл в Нур-Султане с опережавшей его на пять очков «Астаной», которую накануне после увольнения серба Срджана Благоевича возглавил экс-наставник костанайцев Григорий Бабаян. Для того, чтобы окончательно не выпасть из борьбы за «золото» чемпионата, костанайскому клубу необходима была только победа.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17495
Re: «Тобол» одержал победу в столице и продолжает борьбу за...
Отправлено: 15.09.22 - 16:58
#1
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этг давно уже в истории.
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