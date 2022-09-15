Отправлено: - 16:58

В этом туре «Тобол» играл в Нур-Султане с опережавшей его на пять очков «Астаной», которую накануне после увольнения серба Срджана Благоевича возглавил экс-наставник костанайцев Григорий Бабаян. Для того, чтобы окончательно не выпасть из борьбы за «золото» чемпионата, костанайскому клубу необходима была только победа.