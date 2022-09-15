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Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45088
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 14:02
Досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия 13 сентября начала прокуратурой Костанайской области.
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Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 14:02
теперь и посадят еще.
нашли виновника.
нашли виновника.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3320
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 15:10
И правильно сделают: - СТО лет лес рос, а тут за ДЕВЯТЬ дней - коту под хвост.
Остальных, которые повыше, тоже надо зацепить с конфискацией, ведь горело не только у одного Жакашева, а по всей стране.
Расслабились все, во времена двоевластия: - к государственному имуществу, к государственным деньгам: - референдум по несущественным вопросам, можно проводить с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМ размахом, а КАРДИНАЛЬНЫЙ вопрос о президенстве - келейно, в узком кругу покорных и молчаливых депутатиков и причём БЕСПЛАТНО.
Остальных, которые повыше, тоже надо зацепить с конфискацией, ведь горело не только у одного Жакашева, а по всей стране.
Расслабились все, во времена двоевластия: - к государственному имуществу, к государственным деньгам: - референдум по несущественным вопросам, можно проводить с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМ размахом, а КАРДИНАЛЬНЫЙ вопрос о президенстве - келейно, в узком кругу покорных и молчаливых депутатиков и причём БЕСПЛАТНО.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 50
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 15:32
Всё правильно за ошибки руководства должен кто то отвечать,только не сами чиновники.М.Т.Б.вообще никакая, сколько должно быть по регламенту пажарной техники и персонала для продотвращения таких катастроф.Кто то может сказать?Это всё замалчивается.
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 15:44
Ну незнаю . Я очень часто гонял в Астану. И в аманкарагайских посадках постояно видел пожарную машину. И полосы перепаханы. Скорей всего его крайним сделали . Пожар был очень маштабным и он один врятли справился бы, а городским властям было не до его звонков. Думаю звонки на верх были. Но кто будет разбиратся то
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 555
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 16:19
Цитата:
Сто лет? Мелко взяли. Это реликтовый бор!
ACROS:
СТО лет лес рос
СТО лет лес рос
Сто лет? Мелко взяли. Это реликтовый бор!
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 16:32
нельзя сказать, что пожары – приобретение цивилизованного общества.
Это природное явление, которое существовало всегда.
Вот только раньше горело, действительно, если не меньше, то реже.
Дело в том, что в 80–90 % случаев причиной возгорания становится человеческая деятельность.
Причём это не обязательно должен быть незатушенный костёр.
Это природное явление, которое существовало всегда.
Вот только раньше горело, действительно, если не меньше, то реже.
Дело в том, что в 80–90 % случаев причиной возгорания становится человеческая деятельность.
Причём это не обязательно должен быть незатушенный костёр.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17666
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 16:34
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 16:37
Что уж там было причиной пожаров в XII или даже XI веке – сказать сложно.
Однако о возгораниях говорится в древнерусских летописях.
про казахские не слышал.
Конечно, в них нет информации о количестве человек, занятых в тушении,
а также о погибших или пострадавших.
Но один факт упоминания говорит о том, что пожары представляли
особую важность для народа.
Изучив периодические издания XIX–XX века,
можно смело делать вывод о том, что лесные территории традиционно
в летний период были объяты огнём.
Вопрос масштаба.
Правда, зависел он тогда всецело от климатической ситуации и сил природы.
Однако о возгораниях говорится в древнерусских летописях.
про казахские не слышал.
Конечно, в них нет информации о количестве человек, занятых в тушении,
а также о погибших или пострадавших.
Но один факт упоминания говорит о том, что пожары представляли
особую важность для народа.
Изучив периодические издания XIX–XX века,
можно смело делать вывод о том, что лесные территории традиционно
в летний период были объяты огнём.
Вопрос масштаба.
Правда, зависел он тогда всецело от климатической ситуации и сил природы.
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 17:04
В Казахстане мало лесов. И этот был искуственный. В городе деревьев тоже мало стало . Может и действительно чей то злой умысел?. Стереть все названия улиц, городов, леса сжечь. Или это мой мозг ,мое сознание начало модернизировать не в ту сторону? ))
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