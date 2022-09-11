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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 521 из 521«1...519520521
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.22 - 21:23
#7801
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Заправка в 16 часов. Бензин
95-й 1.98 за литр... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.22 - 23:37
#7802
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.09.22 - 23:43
#7803
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Вот такие тучи. А дождя - нету... :lol: :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17492
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.22 - 08:35
#7804
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Цитата:
drakon:
Вот такие тучи. А дождя - нету...


главное чтобы газ был.
или дрова на крайний случай.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17492
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.22 - 08:49
#7805
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а то тут вот так например пишут
///испанская La Vanguardia:
европейские газовые хранилища опустеют к началу февраля //
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 11:44
#7806
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 11:51
#7807
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Цитата:
alex_60:
или дрова на крайний случай.

Валежник и сухостой - собираем... :-P :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 11:59
#7808
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 12:03
#7809
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В цветочном магазине "Rulfs".
Это четвёртая часть,
его площади... :oops: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17492
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 12:47
#7810
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Цитата:
drakon:
В цветочном магазине "Rulfs".


у нас это теплица называется.
цветочки доживают наверное ,недолго им осталось.
без отопления.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17492
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 12:47
#7811
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Цитата:
drakon:
Валежник и сухостой - собираем..


ну,тогда ничего не страшно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 13:12
#7812
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Цитата:
alex_60:
цветочки доживают наверное ,недолго им осталось.

Это Зимние цветы. К концу месяца, начнут - продавать.
Сажают их, на улице, на зиму... :lol: :lol: :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25313
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 13:14
#7813
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Цитата:
alex_60:
ну,тогда ничего не страшно.

Пукузимуем, как нибудь... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17492
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 13:59
#7814
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Цитата:
drakon:
Это Зимние цветы.


морозоустойчивые значит.
иногда морозы то у вас бывают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17492
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.09.22 - 14:00
#7815
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Цитата:
drakon:
Пукузимуем, как нибудь...


Лукашенко на днях сказал что не даст вам замерзнуть.
после этого начал колоть дрова.

[Исправлено: alex_60, 15.09.2022 - 14:08]
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