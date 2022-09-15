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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 01:32
#1966
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Цитата:
abaika95:
больше бунтов в провинциях начнется

Январских? ))

Цитата:
Целью политики США в Центральной Азии является разъединение экономик стран региона с Россией, заявила заместитель помощника директора агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур, пишет ТАСС.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
466
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 08:25
#1967
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Так Вы же всегда говорите, что Россия борется на Украине с нацизмом и нациками и постоянно хвастаетесь, что можете анализировать информацию, вот посмотрите и проанализируйте, официальный , федеральный канал РФ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 10:26
#1968
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- Я Абижен!
Открываю главную страницу и там не маи каментарии!
Как я Абижен и буду придпринимать меры!
Как это уже надаело!


Примерно так мне предъявляют претензии уже примерно год..
А вот теперь встречка.
Теперь жалуюсь я, будто потому что не увидел своих коментариев на главной странице..
Как вы считаете, это ведь бред, жаловаться на то, что где то в темах пишут комментарии, а я при этом не пишу?
Абсолютный бред!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 11:53
#1969
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Цитата:
maxsaf:
Январских? )

Нет
Каких-нибудь октябрьских или июльских)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12918
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 11:59
#1970
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Цитата:
lavprof:
честно? До сих пор не в курсе кто такая Скабеева

Окей)Цитата:
lavprof:
я и про Симоньян то узнал на этом форуме))

Еще раз окей)
Цитата:
lavprof:
да, умею сопоставлять факты, самые разные, а не тупо верю всяким омбудсменам и им подобным

Симонян скабееву не знает не верит всяким и тут же...
Цитата:
lavprof:
в телеграме подписан на известных людей

А эти известные люди дайте угадаю
Говорят что сво это норм,Россия победит а украинцы только и делают что обстреливают сами себя И врут про убитых в буче?))))
Если это так а это так раз вы данные аргументы приводите то ,Чем вы отличаетесь от зрителя скабеевой и Симонян которые несут точно такие же нарративы своим зрителям?))))

Мне очень нравится логика любителей сво
Соловья смотреть даже для них моветон но повторять его аргументы которые им навязали те кто работает на Соловья это для них нормально)))
Цитата:
lavprof:
Самое главное - я честен перед самим собой, и не пытаюсь назло фактам убедить себя в обратном

Конечно не пытаетесь
Вы яро отрицаете наличие фактов которые перечат вашей жизненной установке))
Легче и удобнее же сидеть в своем информационном пузыре и думать что все кто вне его враги и злодеи)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 13:31
#1971
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Цитата:
abaika95:
Говорят что сво это норм

большая часть этих людей про СВО вообще не говорит) я не 404 и не страдаю по данной теме, ежечасно следя за всеми новостями))
Цитата:
abaika95:
Вы яро отрицаете наличие фактов

например?
Цитата:
abaika95:
то ,Чем вы отличаетесь

я понимаю, что ваше мнение это правда, а мое, если оно с вашим не совпадает, то это ложь, я "накушался" пропаганды и все такое)) однако ж может это вы пропитались пропагандой?) не так конечно, как 404, что несет ее везде и всюду днем и ночью)) но все же?)
Нет большего бреда, чем считать что если чьи-то взгляды не совпадают с вашими, то они "пропагандированы, а вы нет, вы светоч свободы и правды)) чушь полная.
Цитата:
abaika95:
И врут про убитых в буче?))))

Что там по Буче, как расследования идут? Что про видео украинское скажите, где давали разрешение стрелять по тем, кто без повязок? Кто там убивал людей в Буче? Про убитых не врут, врут про то, кто убил и за что.
И вы все прекрасно сами знаете и понимаете, только либо сами себе врете/боитесь в этом признаться, либо "зомбированы" другой пропагандой, что Цитата:
abaika95:
Вы яро отрицаете наличие фактов которые перечат вашей жизненной установке
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17492
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 13:55
#1972
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Цитата:
lavprof:
однако ж может это вы пропитались пропагандой?)


тут не так.
вы наверное не в курсе.
это работа такая.
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