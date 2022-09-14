Отправлено: - 19:59

Гога:

ты разве не делаешь это сейчас Властям Украины

[Исправлено: Gljuk, 14.09.2022 - 20:19]

Цитата:При чем тут власти Украины?Они хотя бы спасают свой народ.Но ты то боишься своих властей, которые таких как ты запугали какими то штрафами и ты вообще ничего не пытаешься делать, проглатывая это все