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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:46
Цитата:
--А ты разве не делаешь это сейчас Властям Украины ?
111:
Предлагаешь лизать зад властям?
Предлагаешь лизать зад властям?
--А ты разве не делаешь это сейчас Властям Украины ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:59
Цитата:
При чем тут власти Украины?
Они хотя бы спасают свой народ.
Но ты то боишься своих властей, которые таких как ты запугали какими то штрафами и ты вообще ничего не пытаешься делать, проглатывая это все
[Исправлено: Gljuk, 14.09.2022 - 20:19]
Гога:
ты разве не делаешь это сейчас Властям Украины
ты разве не делаешь это сейчас Властям Украины
При чем тут власти Украины?
Они хотя бы спасают свой народ.
Но ты то боишься своих властей, которые таких как ты запугали какими то штрафами и ты вообще ничего не пытаешься делать, проглатывая это все
[Исправлено: Gljuk, 14.09.2022 - 20:19]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:36
Цитата:
---Особенно Донецк и Луганск ? 8 лет уже спасают , все никак не спасут .
111:
Они хотя бы спасают свой народ
Они хотя бы спасают свой народ
---Особенно Донецк и Луганск ? 8 лет уже спасают , все никак не спасут .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:38
Цитата:
---Что - то часто тебе помогают ??
111:
[Исправлено: Gljuk, 14.09.2022 - 20:19]
[Исправлено: Gljuk, 14.09.2022 - 20:19]
---Что - то часто тебе помогают ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:43
Цитата:
----В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал фотографии в окружении украинских военных. На фотографиях видно, что к рукаву куртки Зеленского прикреплена нашивка с изображением черепа и костей с надписью «Украина или смерть». Подобная эмблема популярна среди украинских правых радикалов, в том числе участвующих в силовой операции в Донбассе.
111:
Прикольный шеврончик..
Прикольный шеврончик..
----В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал фотографии в окружении украинских военных. На фотографиях видно, что к рукаву куртки Зеленского прикреплена нашивка с изображением черепа и костей с надписью «Украина или смерть». Подобная эмблема популярна среди украинских правых радикалов, в том числе участвующих в силовой операции в Донбассе.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:45
Цитата:
====ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска в шестой раз за сутки обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области, сообщили местные власти.
111:
Они хотя бы спасают свой народ.
Они хотя бы спасают свой народ.
====ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска в шестой раз за сутки обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области, сообщили местные власти.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:56
Цитата:
Ты мне фото месячной давности не приводи ка уж..
Когда да, силами ПВО России был сбит летальщик и это все попало в дом..
Так надо расчитывать, траекторию, а не тупо тупить..
Гога:
ХЕРСОН
ХЕРСОН
Ты мне фото месячной давности не приводи ка уж..
Когда да, силами ПВО России был сбит летальщик и это все попало в дом..
Так надо расчитывать, траекторию, а не тупо тупить..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:57
Цитата:
Не понял..
Ты ноешь о чем?
Гога:
Что - то часто тебе помогают
Что - то часто тебе помогают
Не понял..
Ты ноешь о чем?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:58
Цитата:
Не беспокойся, наконец то освободят их..
Гога:
Особенно Донецк и Луганск ? 8 лет уже спасают ,
Особенно Донецк и Луганск ? 8 лет уже спасают ,
Не беспокойся, наконец то освободят их..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 04:37
Падение..
Космическая, ядерная держава..
Вторая армия в мире..
Россия мать..
Нарушая собственные же правила, вербует заключенных, которым дали от 10ти до 25ти лет, надо понимать, что они сделали и за что сидят, на войну с Украиной..
Теперь каждому заключенному через полгода обещают помилование и это помилование делает только Путин..
Во как..
Наверно это отчаяние..
Ну и позор..
[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.09.2022 - 13:03]
Космическая, ядерная держава..
Вторая армия в мире..
Россия мать..
Нарушая собственные же правила, вербует заключенных, которым дали от 10ти до 25ти лет, надо понимать, что они сделали и за что сидят, на войну с Украиной..
Теперь каждому заключенному через полгода обещают помилование и это помилование делает только Путин..
Во как..
Наверно это отчаяние..
Ну и позор..
[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.09.2022 - 13:03]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 13:33
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 13:34
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 13:35
Мда уж..
Но пропагандистам войны это нравится..
Как и тем россиянам, что жили уже тут, привыкли к разрухе и тут был для них рай..
Но пропагандистам войны это нравится..
Как и тем россиянам, что жили уже тут, привыкли к разрухе и тут был для них рай..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 13:42
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