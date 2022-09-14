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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 435 из 435«1...433434435
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:46
#6511
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Цитата:
111:
Предлагаешь лизать зад властям?

--А ты разве не делаешь это сейчас Властям Украины ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:59
#6512
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Цитата:
Гога:
ты разве не делаешь это сейчас Властям Украины

При чем тут власти Украины?
Они хотя бы спасают свой народ.
Но ты то боишься своих властей, которые таких как ты запугали какими то штрафами и ты вообще ничего не пытаешься делать, проглатывая это все

[Исправлено: Gljuk, 14.09.2022 - 20:19]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:36
#6513
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Цитата:
111:
Они хотя бы спасают свой народ

---Особенно Донецк и Луганск ? 8 лет уже спасают , все никак не спасут .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:38
#6514
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Цитата:
111:
[Исправлено: Gljuk, 14.09.2022 - 20:19]

---Что - то часто тебе помогают ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:43
#6515
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Цитата:
111:
Прикольный шеврончик..

----В своем Telegram-канале Зеленский опубликовал фотографии в окружении украинских военных. На фотографиях видно, что к рукаву куртки Зеленского прикреплена нашивка с изображением черепа и костей с надписью «Украина или смерть». Подобная эмблема популярна среди украинских правых радикалов, в том числе участвующих в силовой операции в Донбассе.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:45
#6516
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Цитата:
111:
Они хотя бы спасают свой народ.

====ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска в шестой раз за сутки обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области, сообщили местные власти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:56
#6517
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Цитата:
Гога:
ХЕРСОН

Ты мне фото месячной давности не приводи ка уж..
Когда да, силами ПВО России был сбит летальщик и это все попало в дом..
Так надо расчитывать, траекторию, а не тупо тупить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:57
#6518
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Цитата:
Гога:
Что - то часто тебе помогают

Не понял..
Ты ноешь о чем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 23:58
#6519
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Цитата:
Гога:
Особенно Донецк и Луганск ? 8 лет уже спасают ,

Не беспокойся, наконец то освободят их..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 04:37
#6520
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Падение..



Космическая, ядерная держава..
Вторая армия в мире..
Россия мать..
Нарушая собственные же правила, вербует заключенных, которым дали от 10ти до 25ти лет, надо понимать, что они сделали и за что сидят, на войну с Украиной..
Теперь каждому заключенному через полгода обещают помилование и это помилование делает только Путин..
Во как..
Наверно это отчаяние..
Ну и позор..

[Исправлено: Тимур Гафуров, 15.09.2022 - 13:03]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 13:33
#6521
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Русский мир в Изюме..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 13:34
#6522
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Еще 205 дней назад здесь жили люди, радовались жизни дети..
Но пришли оккупанты..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 13:35
#6523
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Мда уж..
Но пропагандистам войны это нравится..
Как и тем россиянам, что жили уже тут, привыкли к разрухе и тут был для них рай..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17661
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 13:42
#6524
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И много роликов как они там жили..
И едят и гадят в одной комнате..
Действительно жесть..

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