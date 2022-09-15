Отправлено: - 11:59

lavprof:

честно? До сих пор не в курсе кто такая Скабеева

lavprof:

я и про Симоньян то узнал на этом форуме))

lavprof:

да, умею сопоставлять факты, самые разные, а не тупо верю всяким омбудсменам и им подобным

lavprof:

в телеграме подписан на известных людей

lavprof:

Самое главное - я честен перед самим собой, и не пытаюсь назло фактам убедить себя в обратном

Цитата:Окей)Цитата:Еще раз окей)Цитата:Симонян скабееву не знает не верит всяким и тут же...Цитата:А эти известные люди дайте угадаюГоворят что сво это норм,Россия победит а украинцы только и делают что обстреливают сами себя И врут про убитых в буче?))))Если это так а это так раз вы данные аргументы приводите то ,Чем вы отличаетесь от зрителя скабеевой и Симонян которые несут точно такие же нарративы своим зрителям?))))Мне очень нравится логика любителей своСоловья смотреть даже для них моветон но повторять его аргументы которые им навязали те кто работает на Соловья это для них нормально)))Цитата:Конечно не пытаетесьВы яро отрицаете наличие фактов которые перечат вашей жизненной установке))Легче и удобнее же сидеть в своем информационном пузыре и думать что все кто вне его враги и злодеи)