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≡ Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45084
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 15:39
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Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан обратно в Астану включили в проект Конституционного закона, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6644
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 15.09.22 - 11:06
#45
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Цитата:
111:
устраивать танцы на его могиле

---Помер что ль ???
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3136
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 15.09.22 - 11:21
#46
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Цитата:
111:
И так каждый.. Каждый виноват. Нет чистеньких и не замаранных..


Опять запел знакомую песню, демагог!
К чему призываешь, поп Гапон? К бунтам, протестам, баррикадам по каждому поводу?
А потом море крови?
Пока верхи могут, а низы терпят, потрясения не состоятся.
Ленина читай!
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8869
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 15.09.22 - 11:36
#47
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Цитата:
111:
Ибо наша всеобщая вина доказана и смыть ее просто плясками на гробу не получится..

11 утра четверг :lol:
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