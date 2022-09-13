Отправлено: - 11:21

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И так каждый.. Каждый виноват. Нет чистеньких и не замаранных..

Цитата:Опять запел знакомую песню, демагог!К чему призываешь, поп Гапон? К бунтам, протестам, баррикадам по каждому поводу?А потом море крови?Пока верхи могут, а низы терпят, потрясения не состоятся.Ленина читай!