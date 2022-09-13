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≡ Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45084
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 17:20
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Первая осенняя ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов области пройдет 24 сентября. Как и прежде отдел предпринимательства и сельского хозяйства обещает цены ниже рыночных на 10-15%.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6644
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 17:20
#1
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Яйца --- почем ?? У нас с Челябинска в магазине *Красное-Белое * по 44 рубля , Хотя на днях акция была - по 29,99 р.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11426
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 17:29
#2
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Цитата:
Гога:
Незнаю где вы такие цены находите. Самые дешёвые я брал в пятерочки за 65 р.на них надпись(красная цена) Типа бюджетный вариант. Россияне в ютубах про них говорят типа западло такие покупать. А в основном ценик от 80 р до 120 .
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15423
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 17:36
#3
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Цитата:
Гога:
йца --- почем ?? У нас с Челябинска в магазине *Красное-Белое * по 44 рубля , Хотя на днях акция была - по 29,99 р.

Хотел было возмутиться, потому что не видел таких цен - в Спаре и 5-ке сейчас С1 в районе 55 рублей самые простые - есть и дороже. Зашел на сайт КБ - и правда - там за десяток 29,8. Но мне он не особо по пути, а там ассортимент продуктов небольшой
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2777
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 17:37
#4
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яйцы вчера купила в Экспрессе на Майлина по 370 таньга за десяток.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17483
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 18:07
#5
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цены ниже рыночных
народ ликует.
чепчики в воздухе.
ны и ляжка самки конины понятно,
для любителей.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8869
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 18:51
#6
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Цитата:
юля елиссева:
яйцы вчера купила в Экспрессе на Майлина по 370 таньга за десяток

Вот народ,что значит яйца купила?
Какие яйца?Яйцо бывает СМ,С3,С2,С1,С0,ОК.
Кто производитель?Какого цвета желток?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17483
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 19:08
#7
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///Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...Правда, большие...но по пять рублей...но очень большие...хотя и по пять...но очень большие...правда, и по пять рублей...но зато большие...хотя по пять, но большие...а сегодня были по три,но маленькие, но по три...но маленькие...зато по три...хотя совсем маленькие...поэтому по три...хотя маленькие...зато по три...///

ну сами знаете кто автор.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17483
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 19:10
#8
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еще не помню какая то фабрика
premium штампует на яйцах.
СО по цене.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17655
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 19:45
#9
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Сегодня взял отборные жас канат по 530.
Отборные Аркалык дешевле были

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6644
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 21:32
#10
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Цитата:
Victor Yang:

----Заметьте , яйца с Челябинска продают в Краснодаре ! Цитата:
Добринцофф:
Какие яйца?

----С1.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6644
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 21:54
#11
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Цитата:
Vit:
Незнаю где вы такие цены находите

---Магазин *Красное и Белое * .
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2777
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 15.09.22 - 10:55
#12
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Цитата:
Добринцофф:
Вот народ,что значит яйца купила?

Яйцы были категории С2. Производитель - какой-то "Яворик". Желток натуральный, желтенький, а не химозный оранжевый.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8869
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 15.09.22 - 11:33
#13
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Цитата:
юля елиссева:
Яйцы были категории С2. Производитель - какой-то "Яворик". Желток натуральный, желтенький, а не химозный оранжевый.

Сегодня Жасканат уже новые оптовые цены прислал
С0-51
С1-42
С2-39
К Новому году значит С1 уже 550 будет не меньше.
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