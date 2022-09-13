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Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45084
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 15:39
Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан обратно в Астану включили в проект Конституционного закона, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
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Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 01:35
Цитата:
И в чем это выражалось, в молчании и еще во много разных величин?
А не потому ли, что вы его сделали Великим, за то что он дал вам заработать?
А теперь, предаете?
Добринцофф:
ты не правильно полагаешь,я был против.
ты не правильно полагаешь,я был против.
И в чем это выражалось, в молчании и еще во много разных величин?
А не потому ли, что вы его сделали Великим, за то что он дал вам заработать?
А теперь, предаете?
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 01:38
Вот так предадите и Токаева, как то смотрел фильм Страсти Христовы Мела Гибсона, так там надо оказывается три раза предать , как Иуда..
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 01:46
Я тоже против названия, но не надо не учитывать заслуг Назарбаева, особенно нашего мирного неба над головой.
И быть Иудами при каждой смене власти, это не для меня..
И быть Иудами при каждой смене власти, это не для меня..
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 01:48
Завтра Астану назовут именем Токаева, и вы так же будете рукоплескать этому..
И потом рукоплескать тому, кто это название отменит..
Такова сущность слабых..
И потом рукоплескать тому, кто это название отменит..
Такова сущность слабых..
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 02:01
Цитата:
Что значит он дал мне заработать?
Мне что Казателеком подарили,или я получал проценты от продажи нефти и газа?
Мне разрешили открыть ИП в котором я пашу и по сей день 24\7 и что тут особенного?
Разве предприниматель миллионер Илон Маск лижет ЖП своему президенту и предлагет назвать его именем улицы и города?
Цитата:
В чём предательство?
В том что я против культа личности?
По моему хорошо и правильно оставить свой след на земле так,что бы после твоей смерти люди в знак уважения и благодарности тебе,за твои дела, назвали улицу или город,но ни как не пользуясь своей властью делать это так, что бы тебя проклинали твои же соотечественники.
111:
А не потому ли, что вы его сделали Великим, за то что он дал вам заработать?
А не потому ли, что вы его сделали Великим, за то что он дал вам заработать?
Что значит он дал мне заработать?
Мне что Казателеком подарили,или я получал проценты от продажи нефти и газа?
Мне разрешили открыть ИП в котором я пашу и по сей день 24\7 и что тут особенного?
Разве предприниматель миллионер Илон Маск лижет ЖП своему президенту и предлагет назвать его именем улицы и города?
Цитата:
111:
А теперь, предаете?
А теперь, предаете?
В чём предательство?
В том что я против культа личности?
По моему хорошо и правильно оставить свой след на земле так,что бы после твоей смерти люди в знак уважения и благодарности тебе,за твои дела, назвали улицу или город,но ни как не пользуясь своей властью делать это так, что бы тебя проклинали твои же соотечественники.
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 14.09.22 - 07:25
о какой предвыборной компании речь?
кто то увидел возможность выбора?
кто то увидел возможность выбора?
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 14.09.22 - 07:27
да, Кустанай надо.
все должно быть так как надо.
все должно быть так как надо.
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 07:35
Нурсултан, ведь за эти годы
наверное почти всем детям давали имя такое. ну кто, понятно.
наверное почти всем детям давали имя такое. ну кто, понятно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12914
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 14.09.22 - 10:18
Цитата:
У россиян просто язык не поворачивается или челюсть не такая кОстанай сказать)
юля елиссева:
Желательно и нашему городу вернуть прежнее название Кустанай. А то надоело уже слушать это постоянное - кАстанай.
Желательно и нашему городу вернуть прежнее название Кустанай. А то надоело уже слушать это постоянное - кАстанай.
У россиян просто язык не поворачивается или челюсть не такая кОстанай сказать)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1456
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 15.09.22 - 08:11
Цитата:
Николаевск
юля елиссева:
Желательно и нашему городу вернуть прежнее название Кустанай. А то надоело уже слушать это постоянное - кАстанай.
Желательно и нашему городу вернуть прежнее название Кустанай. А то надоело уже слушать это постоянное - кАстанай.
Николаевск
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 15.09.22 - 10:40
Цитата:
По моему хорошо это сказать сразу.
А не разыгрывать комедию в течении 30ти лет, молча принимая и проглатывая все это.
Принимая участие во всем этом спектакле, лишь бы тебя не трогали и потому поддерживая любую власть, не только Назарбаева..
Единицы выступили против как ты сказал культа личности, единицы.
А мы сидели и радовались, что стреляют в других, не в нас, а мы прекрасно работаем..
Теперь что, Смелость проснулась в нас?
Иди нам ее пока дали, эту Смелость и дал нам Токаев, благодаря а не вопреки, январским событиям?
А без него, Смелость бы пришла в твой дом, если бы сейчас правили два президента, как это было в том и позапрошлом году?
Добринцофф:
По моему хорошо и правильно оставить свой
По моему хорошо и правильно оставить свой
По моему хорошо это сказать сразу.
А не разыгрывать комедию в течении 30ти лет, молча принимая и проглатывая все это.
Принимая участие во всем этом спектакле, лишь бы тебя не трогали и потому поддерживая любую власть, не только Назарбаева..
Единицы выступили против как ты сказал культа личности, единицы.
А мы сидели и радовались, что стреляют в других, не в нас, а мы прекрасно работаем..
Теперь что, Смелость проснулась в нас?
Иди нам ее пока дали, эту Смелость и дал нам Токаев, благодаря а не вопреки, январским событиям?
А без него, Смелость бы пришла в твой дом, если бы сейчас правили два президента, как это было в том и позапрошлом году?
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 15.09.22 - 10:45
Цитата:
Он и есть Государство.
Не сравнивай американскую систему правления и нашу и тем более наших олигархов, которые без облизывания зада президента, просто существовать физически не смогут..
Да и сам это прекрасно знаешь.
Просто охота в демократию поиграть, открыть рот..
Хотя бы в написании комментариев..
Выступить открыто против власти, надо наверно подождать еще лет 30..
И так каждый..
Каждый виноват.
Нет чистеньких и не замаранных..
Добринцофф:
Разве предприниматель миллионер Илон Маск л
Разве предприниматель миллионер Илон Маск л
Он и есть Государство.
Не сравнивай американскую систему правления и нашу и тем более наших олигархов, которые без облизывания зада президента, просто существовать физически не смогут..
Да и сам это прекрасно знаешь.
Просто охота в демократию поиграть, открыть рот..
Хотя бы в написании комментариев..
Выступить открыто против власти, надо наверно подождать еще лет 30..
И так каждый..
Каждый виноват.
Нет чистеньких и не замаранных..
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 15.09.22 - 10:45
Цитата:
Если по твоему это хорошо,что же ты молчал?
111:
По моему хорошо это сказать сразу.
По моему хорошо это сказать сразу.
Если по твоему это хорошо,что же ты молчал?
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 15.09.22 - 10:49
Цитата:
Я же написал, я как и все, как и ты, как и остальные 15 миллионов, молча проглатывал все это.
Уже говорил, в нулевых я восхищался им.
После, и перед этим, не принимал.
Но я хотя бы отдаю в этом себе отсчет и не бегаю вприпрыжку уже после того, как Назарбаева сняли..
Потому что так же как и все, виновен в том, что никогда не был против.
Как и ты, как и все остальные, которые сейчас нашли где то далеко в себе эту Смелость..
Хотя я еще раз говорю, был в принципе и не против политики Назарбаева и был за то, чтоб наш Союз с Россией имел быть место.
Добринцофф:
Если по твоему это хорошо,что же ты молчал?
Если по твоему это хорошо,что же ты молчал?
Я же написал, я как и все, как и ты, как и остальные 15 миллионов, молча проглатывал все это.
Уже говорил, в нулевых я восхищался им.
После, и перед этим, не принимал.
Но я хотя бы отдаю в этом себе отсчет и не бегаю вприпрыжку уже после того, как Назарбаева сняли..
Потому что так же как и все, виновен в том, что никогда не был против.
Как и ты, как и все остальные, которые сейчас нашли где то далеко в себе эту Смелость..
Хотя я еще раз говорю, был в принципе и не против политики Назарбаева и был за то, чтоб наш Союз с Россией имел быть место.
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 15.09.22 - 10:53
И теперь, когда нет Назарбаева, призывать устраивать просто тех, кто сделал его, кто создал его, кто молчал все эти 30 лет, устраивать танцы на его могиле, это не по мне..
Ибо наша всеобщая вина доказана и смыть ее просто плясками на гробу не получится..
Ибо наша всеобщая вина доказана и смыть ее просто плясками на гробу не получится..
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