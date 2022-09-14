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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 131 из 131«1...129130131
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 13:23
#1951
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А я слежу за пропагандой по тв, большинство признало поражение под Харьковом, выводы из этого надо обесточить Украину, чтобы они зимой замерзли насмерть, а потом мёртвые приползли проситься в РФ. Ну и конечно НАТО подталкивает идти до конца, а мы(они) то и пойдем. Ну это так называемые тв эксперты. Но и часть депутатов подключилась, предлагают переименовать СВО в просто войну, объявить мобилизацию и поступать по законам военного времени. Насчёт мобилизации, она правда разная, кто то за всеобщую, кто то за ограниченную, кто то за мобилизацию в умах всего общества. Последний тезис, я правда не очень понял
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12914
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 16:16
#1952
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Цитата:
saba:
А я слежу за пропагандой по тв, большинство признало поражение под Харьковом, выводы из этого надо обесточить Украину, чтобы они зимой замерзли насмерть

Хороший честный план
Цитата:
saba:
Но и часть депутатов подключилась, предлагают переименовать СВО в просто войну, объявить мобилизацию и поступать по законам военного времени.

Давно пора
Больше мобилизации больше бунтов в провинциях начнется
Цитата:
saba:
кто то за мобилизацию в умах всего общества. Последний тезис, я правда не очень понял

Это они хотят чтобы страна жила войной
А не так что там война и "пацаны героически погибают" а тут москвичи бургеры жрут,музыку слушают и на атракционах катаются
Отменить все развлекухи, концерты,передачи
Все показывать только про войну и говорить только о войне
Тогда Путина свергнут ещё быстрее сами же зажравшиеся москвичи))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12914
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 16:21
#1953
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Цитата:
lavprof:
любители лапши пока только разгоняют про пытки русскими жителей Балаклеи, Изюма и т.д.

В России пыток нет
И русские генетически не умеют пытать людей это понятно
Особенно перед войной 100 гигов видео из иркутской тюряги это подтверждают
Где людей пытают бутылками и швабрами
Это наверно украинцы были или ЦРУ?
И судя по тому что самые радикальные радикалы и националисты из Азова в плену срочно начали вставать на табуретку и петь песни Любэ наверно сугубо из за своей любви к этой группе и никак потомучто их страшно запытали?
А как пытать скучно стало их всех собрали в одном бараке и отбомбились по ним чтобы никто ничего потом не мог пикнуть?)))

Мы конечно такую лапшу не кушаем)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 16:45
#1954
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Цитата:
abaika95:
их всех собрали в одном бараке и отбомбились по ним

Цитата:
abaika95:
Мы конечно такую лапшу не кушаем)

в очередной попытке убедить самое себя однако ж сами себе противоречите))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12914
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 17:06
#1955
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Цитата:
lavprof:
в очередной попытке убедить самое себя однако ж сами себе противоречите))

Дык я то и говорю
Мы с вами же умные и лапшу не кушаем которую нам вешают
Умы не включаем и факты не сапоставляем
А верим сугубо телевизиру где товарищ скабеева сказала что пыток нет значит их нет
Идём в телеграм и там в патриотическом канале автор аноним (а наверняка спец из Ольгино) приводит нам 100500 доводов что пыток нет а если есть то они выгодны только врагам России!
Мы же с вами такие или вы другой какой-то?))
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 17:41
#1956
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Цитата:
abaika95:
Дык я то и говорю

честно? До сих пор не в курсе кто такая Скабеева)) может когда-то где-то и видел)) ща загуглю) я и про Симоньян то узнал на этом форуме))
да, умею сопоставлять факты, самые разные, а не тупо верю всяким омбудсменам и им подобным)) в телеграме подписан на известных людей, спецы из Ольгино мне неизвестны))
Самое главное - я честен перед самим собой, и не пытаюсь назло фактам убедить себя в обратном)) мы же с вами такие?) Или вы как 404?)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 17:45
#1957
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Цитата:
lavprof:
До сих пор не в курсе кто такая Скабеева)) может когда-то где-то и видел)) ща загуглю

загуглил) да, видел в прошлом) ведущей новостей вроде ж была когда-то))

[Исправлено: lavprof, 14.09.2022 - 17:46]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17482
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 19:14
#1958
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кто соберется в Африку, для информации,
самые опасные животные там-бегемоты.
хотя они и травоядны, но за год от них погибает примерно 500 человек.
так что будьте осторожны.

[Исправлено: alex_60, 14.09.2022 - 19:15]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3210
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 19:41
#1959
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Цитата:
lavprof:
я и про Симоньян то узнал на этом форуме))


Цитата:
alex_60:
кто соберется в Африку, для информации, самые опасные животные там-бегемоты...


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17482
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 20:03
#1960
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Цитата:
Kairat stayer:


тебе сначала надо потренироваться на котиках.
знаешь это выражение?
наводку даю-Балбес, Вицин.
а то твой текст и картинки гуляют отдельно друг от друга.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
465
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 20:16
#1961
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Сегодня смотрел очередной выпуск " место встречи", один прямо сказал задача спецоперации уничтожение Украины, как независимого государства и уничтожение украинства, как явления, один хотел поправить, что мы против государства, а не против украинцев, однако с ним уже не согласились, посмотрите, чтобы я не пересказывал. даже если нет телевизора легко найти. А вы говорите Россия против нацизма
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17482
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 20:26
#1962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

и с какой целью вы это сообщаете?
не уподобляйтесь уж некоторым здесь очумелым.

[Исправлено: alex_60, 14.09.2022 - 20:28]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3210
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 20:41
#1963
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Цитата:
alex_60:
а то твой текст и картинки гуляют отдельно друг от друга.


Всем не угодишь. Если текст ниже написать, некоторые грамотеи могут сказать, что грудей не видно и.т.д.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17482
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 21:03
#1964
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Цитата:
Kairat stayer:
некоторые грамотеи могут сказать, что грудей не видно и


на кого намекаешь?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3210
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 21:24
#1965
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Цитата:
alex_60:
на кого намекаешь?


Намекаю на грамотеев.
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