Отправлено: - 16:16

saba:

А я слежу за пропагандой по тв, большинство признало поражение под Харьковом, выводы из этого надо обесточить Украину, чтобы они зимой замерзли насмерть

saba:

Но и часть депутатов подключилась, предлагают переименовать СВО в просто войну, объявить мобилизацию и поступать по законам военного времени.

saba:

кто то за мобилизацию в умах всего общества. Последний тезис, я правда не очень понял

Цитата:Хороший честный планЦитата:Давно пораБольше мобилизации больше бунтов в провинциях начнетсяЦитата:Это они хотят чтобы страна жила войнойА не так что там война и "пацаны героически погибают" а тут москвичи бургеры жрут,музыку слушают и на атракционах катаютсяОтменить все развлекухи, концерты,передачиВсе показывать только про войну и говорить только о войнеТогда Путина свергнут ещё быстрее сами же зажравшиеся москвичи))