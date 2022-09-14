МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным фейком данные газеты Politico о якобы возможном нападении РФ на Украину после 20 февраля. "Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", - сказал он в беседе с журналистами. Песков отметил, что уже было "много дат в гораздо более конкретном исполнении". "Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", - резюмировал пресс-секретарь.
Гога: -Всего -навсего ***руководитель службы «Натив» в 1992—1999 годах, специализировавшейся на вывозе евреев в Израиль
Ну мягко говоря 111 прав И Натив и Моссад и Шабак звенья одной цепи Только Моссад это спецслцжба по разведке и оперативным действиям А Натив как бы так сказать почти что открытая легальная разведка это как госдеп в США через котрый разные НКО и СМИ ведут свою развед действительность за рубежом под прикрытием Они всех евреев вне Израиля считают своими агентами и часть из них вербуют для работы потом вывозят под прикрытием "Алии"
---Будь осторожен , у них длинные руки - и тебя достанут !! ***Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям. Согласно документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о армии РФ предполагает штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Кроме того, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.***
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