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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 434 из 435«1...432433434435»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17645
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 16:28
#6496
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Тот кто думает что это фейк..

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным фейком данные газеты Politico о якобы возможном нападении РФ на Украину после 20 февраля.
"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", - сказал он в беседе с журналистами. Песков отметил, что уже было "много дат в гораздо более конкретном исполнении".
"Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", - резюмировал пресс-секретарь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17645
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 16:53
#6497
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И зачем пришли то?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17645
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 16:55
#6498
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Сказано на это..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17645
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 17:41
#6499
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Хех..



[Исправлено: 111, 14.09.2022 - 17:42]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 18:19
#6500
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Цитата:
111:
Яков Кедми. и бывший глава разведслужбы
---Как всегда сам придумал
:-P :-P :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 18:21
#6501
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----------Почитай ---Принимал участие в Войне Судного дня, где, выполняя функции начальника разведки и оперативного отдела танкового батальона
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 18:24
#6502
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Цитата:
111:
Яков Кедми. Израильский бывший глава разведслужбы

-------------------Всего -навсего ***руководитель службы «Натив» в 1992—1999 годах, специализировавшейся на вывозе евреев в Израиль***----ну не можешь не соврать !! :lol: :lol: :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12914
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 18:52
#6503
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Цитата:
Гога:
-Всего -навсего ***руководитель службы «Натив» в 1992—1999 годах, специализировавшейся на вывозе евреев в Израиль

Ну мягко говоря 111 прав
И Натив и Моссад и Шабак звенья одной цепи
Только Моссад это спецслцжба по разведке и оперативным действиям
А Натив как бы так сказать почти что открытая легальная разведка это как госдеп в США через котрый разные НКО и СМИ ведут свою развед действительность за рубежом под прикрытием
Они всех евреев вне Израиля считают своими агентами и часть из них вербуют для работы потом вывозят под прикрытием "Алии"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17645
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 18:54
#6504
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Тут мы видим мусульманский танк в Изюме, который почему то мусульмане оставили..
Вообще то мусульмане ли они, если бросили свое дитя?



[Исправлено: 111, 14.09.2022 - 18:55]

[Исправлено: Gljuk, 14.09.2022 - 19:09]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17645
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:00
#6505
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А может и повязали их, как этого мусульманина с Урус Мартана, кличка Киргиз..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:37
#6506
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Цитата:
abaika95:
Ну мягко говоря 111 прав

---Не надо мягко ---надо точно .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:39
#6507
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Цитата:
111:

---Будь осторожен , у них длинные руки - и тебя достанут !! 8-) 8-) 8-) ***Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям. Согласно документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о армии РФ предполагает штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Кроме того, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.***
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17645
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:39
#6508
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Прикольный шеврончик..

хостинг изображений

Украина или Смерть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17645
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:43
#6509
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Цитата:
Гога:
Будь осторожен , у них длинные руки - и

Предлагаешь лизать зад властям?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 19:43
#6510
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Цитата:
111:
Украина или Смерть..

----Клоун --он и в Африке клоун .
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