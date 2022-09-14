Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 16:28

Тот кто думает что это фейк..



МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным фейком данные газеты Politico о якобы возможном нападении РФ на Украину после 20 февраля.

"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", - сказал он в беседе с журналистами. Песков отметил, что уже было "много дат в гораздо более конкретном исполнении".

"Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", - резюмировал пресс-секретарь.