А я слежу за пропагандой по тв, большинство признало поражение под Харьковом, выводы из этого надо обесточить Украину, чтобы они зимой замерзли насмерть, а потом мёртвые приползли проситься в РФ. Ну и конечно НАТО подталкивает идти до конца, а мы(они) то и пойдем. Ну это так называемые тв эксперты. Но и часть депутатов подключилась, предлагают переименовать СВО в просто войну, объявить мобилизацию и поступать по законам военного времени. Насчёт мобилизации, она правда разная, кто то за всеобщую, кто то за ограниченную, кто то за мобилизацию в умах всего общества. Последний тезис, я правда не очень понял
saba: А я слежу за пропагандой по тв, большинство признало поражение под Харьковом, выводы из этого надо обесточить Украину, чтобы они зимой замерзли насмерть
Хороший честный план Цитата:
saba: Но и часть депутатов подключилась, предлагают переименовать СВО в просто войну, объявить мобилизацию и поступать по законам военного времени.
Давно пора Больше мобилизации больше бунтов в провинциях начнется Цитата:
saba: кто то за мобилизацию в умах всего общества. Последний тезис, я правда не очень понял
Это они хотят чтобы страна жила войной А не так что там война и "пацаны героически погибают" а тут москвичи бургеры жрут,музыку слушают и на атракционах катаются Отменить все развлекухи, концерты,передачи Все показывать только про войну и говорить только о войне Тогда Путина свергнут ещё быстрее сами же зажравшиеся москвичи))
lavprof: любители лапши пока только разгоняют про пытки русскими жителей Балаклеи, Изюма и т.д.
В России пыток нет И русские генетически не умеют пытать людей это понятно Особенно перед войной 100 гигов видео из иркутской тюряги это подтверждают Где людей пытают бутылками и швабрами Это наверно украинцы были или ЦРУ? И судя по тому что самые радикальные радикалы и националисты из Азова в плену срочно начали вставать на табуретку и петь песни Любэ наверно сугубо из за своей любви к этой группе и никак потомучто их страшно запытали? А как пытать скучно стало их всех собрали в одном бараке и отбомбились по ним чтобы никто ничего потом не мог пикнуть?)))
lavprof: в очередной попытке убедить самое себя однако ж сами себе противоречите))
Дык я то и говорю Мы с вами же умные и лапшу не кушаем которую нам вешают Умы не включаем и факты не сапоставляем А верим сугубо телевизиру где товарищ скабеева сказала что пыток нет значит их нет Идём в телеграм и там в патриотическом канале автор аноним (а наверняка спец из Ольгино) приводит нам 100500 доводов что пыток нет а если есть то они выгодны только врагам России! Мы же с вами такие или вы другой какой-то?))
честно? До сих пор не в курсе кто такая Скабеева)) может когда-то где-то и видел)) ща загуглю) я и про Симоньян то узнал на этом форуме)) да, умею сопоставлять факты, самые разные, а не тупо верю всяким омбудсменам и им подобным)) в телеграме подписан на известных людей, спецы из Ольгино мне неизвестны)) Самое главное - я честен перед самим собой, и не пытаюсь назло фактам убедить себя в обратном)) мы же с вами такие?) Или вы как 404?)
Сегодня смотрел очередной выпуск " место встречи", один прямо сказал задача спецоперации уничтожение Украины, как независимого государства и уничтожение украинства, как явления, один хотел поправить, что мы против государства, а не против украинцев, однако с ним уже не согласились, посмотрите, чтобы я не пересказывал. даже если нет телевизора легко найти. А вы говорите Россия против нацизма
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