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≡ Умерла королева Великобритании Елизавета II
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45079
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 09:51
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Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Сообщение об этом появилось вчера, 8 сентября, на сайте Букингемского дворца. В 2022 году исполнилось 70 лет с момента вступления Елизаветы II на престол.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
995
Re: Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 09:51
#1
Комментарий удален модератором.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2775
Re: Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 10:25
#2
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Чарльзу сей рекорд не побить...
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
458
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 11:51
#3
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Сайт эпла сменил главную, там теперь портрет королевы.

[Исправлено: Артем Марусич, 09.09.2022 - 11:59]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
928
Re: Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 13:31
#4
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В июне этого года королева Великобритании стала вторым по продолжительности правления монархом в мире. Впереди нее оказался только Людовик XIV
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
703
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 17:56
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Впереди нее оказался только Людовик XIV

Царствовал 72 года дольше, чем какой-либо другой европейский монарх Европы. Читайте больше на
Однако там же отмечается.
Бернард VII Липпский - Документально зафиксировано, что его правление продлилось 81 год и 234 дня. Это делает его самым долгоправящим монархом в Европе, Читайте больше на

[Исправлено: Эл-починно, 09.09.2022 - 18:21]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5509
Re: Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 09.09.22 - 21:21
#6
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Говорят, у наших была затея внедрить монархию, но бесконца что-то мешало. Теперь кто признается об этом, а так очень прикольно,
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4254
Re: Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 10.09.22 - 02:04
#7
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Жила и работала на благо людей!
Так жила и ушла ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17479
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Отправлено: 14.09.22 - 18:57
#8
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удивленно смотрел что катафалк у королевы был фирмы Мерседес.
Было ожидаемо, что в последний путь монаршая особа отправится на сугубо британском авто — таком, как Bentley, Range Rover или Jaguar. Вместо этого тело транспортировали на Mercedes-Benz Е-класса.
Ранее умерших членов королевской семьи перевозили к местам захоронения на модифицированных автомобилях Jaguar и Land Rover. Известна фраза покойного супруга Елизаветы II принца Филиппа: "Просто положите меня в заднюю часть Land Rover и отвезите в Виндзор".
с чем связано, непонятно, учитывая известный консерватизм англичан.

[Исправлено: alex_60, 14.09.2022 - 18:58]
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