Отправлено: - 15:17

Гога:

-. В период с января 1995 года по июнь 2005 года граждане Швейцарии проголосовали 31 раз за ответы на 103 федеральных вопроса

Гога:

общественная инфраструктура

Цитата:Мелко как-тоМы вон за один год уже на 3 вопроса проголосовали по поводу Цитата: