Отправлено: - 09:50

111: Я вообще то про вопрос, на который ты так и не ответил изначально, а пошел в какие то дебри, соврав, что это я не ответил на вопрос..

111:

Какая разница, на русском или на ойропейском ник?

Цитата:дак ты на мой вопрос не ответил, не в первый раз, кстати. С какого я на твои буду отвечать? Как начнешь отвечать на заданные тебе, так будешь получать ответы на свои.Цитата:зенки разуй, и прочти внимательно.