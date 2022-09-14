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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 433 из 434«1...431432433434»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 09:46
#6481
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Цитата:
lavprof:
Кстати, а правил про искажение никнеймов больше

Какая разница, на русском или на ойропейском ник?
Лавров, Добринцов, дракоша?
Что ты там начал выдумывать?
По русски тебе как это, западло что ли?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
943
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 09:50
#6482
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Цитата:
111: Я вообще то про вопрос, на который ты так и не ответил изначально, а пошел в какие то дебри, соврав, что это я не ответил на вопрос..
дак ты на мой вопрос не ответил, не в первый раз, кстати. С какого я на твои буду отвечать? Как начнешь отвечать на заданные тебе, так будешь получать ответы на свои.
Цитата:
111:
Какая разница, на русском или на ойропейском ник?

зенки разуй, и прочти внимательно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 10:20
#6483
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Военные преступления России.
Мать запытанного на смерть..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 10:21
#6484
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Пыточная российской армии, где пытали украинцев..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 10:23
#6485
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Пытки без суда и следствия.
Путин назвал это русским миром..

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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
943
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 10:23
#6486
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понеслась Буча 2.0, и вестник ее на нашем форуме - 404!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 10:24
#6487
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В этой камере пытали током..

image host
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 10:26
#6488
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Как видим, военные преступления России никуда не делись, а лишь только расширяют свою смертельную географию..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6632
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 13:36
#6489
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Цитата:
111:
Мне интересно, Советский Союз допускал германцев во время войны

---Да . У них была матчевая игра по танковому биатлону под Прохоровкой в 1943 году .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 16:04
#6490
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Украинские песни, вышиванки, язык, все это в России незаконно и за это получают срок..

В Бахчисарайском районе Крыма на проверку закрыли ресторан “Арпат”, в котором во время свадебного торжества включили украинскую песню “Ой, у лузi червона калина”. Крымский блогер Талипов в своем telegram-канале рассказал, что всего к ответственности привлекли шестерых человек, среди них - мам жениха и невесты, диджея и собственника здания.
Нескольким участникам свадьбы выписали штрафы по 50 тысяч рублей, других посадили под административный арест на срок 5-15 суток. Владелец ресторана записал видео с извинениями, а также заявил, что готов финансово поддержать российских военных, участвующих в спецоперации.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 16:09
#6491
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Ну и Россия никогда не откажется от уничтожения и своего народа в том числе..
Как некоторые тут пропагандисты войны Zет..

"С военной точки зрения, российской армии необходимо выйти к Приднестровью, заявил Яков Кедми. Израильский военный эксперт и бывший глава разведслужбы полагает, это первая задача спецоперации – таким образом будут решены одновременно проблемы Запорожья и Черноморского побережья Украины.
Вторая задача, которая должна решаться одновременно, – как можно быстрее вернуть утраченные территории, даже если это может привести к огромным потерям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 16:14
#6492
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Церемония поднятия государственного флага в Изюме, где присутствовал Зеленский..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 16:16
#6493
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Интересно, Главнокомандующий России так может, присутствовать на захваченной территории?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 16:17
#6494
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Кстати в России, кто попросит в магазине изюм, или скажет изюмительный, того так же под арест за дискредитацию российской армии..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 16:24
#6495
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Это никакая не спецоперация, это Война..



С 19 сентября пока что мобилизация Крыма..
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