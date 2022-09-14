Украинские песни, вышиванки, язык, все это в России незаконно и за это получают срок..
В Бахчисарайском районе Крыма на проверку закрыли ресторан “Арпат”, в котором во время свадебного торжества включили украинскую песню “Ой, у лузi червона калина”. Крымский блогер Талипов в своем telegram-канале рассказал, что всего к ответственности привлекли шестерых человек, среди них - мам жениха и невесты, диджея и собственника здания. Нескольким участникам свадьбы выписали штрафы по 50 тысяч рублей, других посадили под административный арест на срок 5-15 суток. Владелец ресторана записал видео с извинениями, а также заявил, что готов финансово поддержать российских военных, участвующих в спецоперации.
Ну и Россия никогда не откажется от уничтожения и своего народа в том числе.. Как некоторые тут пропагандисты войны Zет..
"С военной точки зрения, российской армии необходимо выйти к Приднестровью, заявил Яков Кедми. Израильский военный эксперт и бывший глава разведслужбы полагает, это первая задача спецоперации – таким образом будут решены одновременно проблемы Запорожья и Черноморского побережья Украины. Вторая задача, которая должна решаться одновременно, – как можно быстрее вернуть утраченные территории, даже если это может привести к огромным потерям.
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