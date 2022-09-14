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≡ Раз и навсегда: однократный президентский срок будет неизменным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45079
Раз и навсегда: однократный президентский срок будет неизменным
Отправлено: 14.09.22 - 09:45
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Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Ержан Жиенбаев разъяснил вносимые в Конституцию поправки, связанные с ограничением мандата президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Re: Раз и навсегда: однократный президентский срок будет...
Отправлено: 14.09.22 - 09:45
#1
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///Раз и навсегда: однократный президентский срок будет неизменным//

и все засмеялись.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12908
Re: Раз и навсегда: однократный президентский срок будет...
Отправлено: 14.09.22 - 09:50
#2
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Чем дальше тем больше это напоминает очередной трейлер фильма Форсаж
Кто не в курсе они каждый год выпускают трейлер очередной серии где главный лысый герой обязательно с пафосом в камеру должен сказать что это последняя гонка,последний заезд....но каждый год всеровно выходит новый фильм)))
Ёлки последние
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12908
Раз и навсегда: однократный президентский срок будет неизменным
Отправлено: 14.09.22 - 09:51
#3
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А вообще Токаев молодец))

[Исправлено: abaika95, 14.09.2022 - 09:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Раз и навсегда: однократный президентский срок будет неизменным
Отправлено: 14.09.22 - 10:01
#4
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ну что дает это?
что можно сделать за семь лет?
результат трех лет-попытка переворота, инфляция 17 процентов..
цены растут не по дням а по часам..
сказать через семь лет, все срок кончился, а дальше живите как хотите,
так что-ли?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2892
Re: Раз и навсегда: однократный президентский срок будет...
Отправлено: 14.09.22 - 10:29
#5
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Цитата:
В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

Да ну на! Очень похоже на дежавю!

Цитата:
предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного Суда с шести до восьми лет


То есть у каждого президента будет свой карманный Конституционный Суд?
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
165
Re: Раз и навсегда: однократный президентский срок будет...
Отправлено: 14.09.22 - 14:01
#6
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Цитата:
и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены


Что не противоречит, если кому-то вздумается изменить форму правления на какое-нибудь ханство с пожизненным статусом.

На честных выборах за поправки народ такое не пропустит, а чтобы это все работало, нужны выборы с независимым наблюдением, реальные рычаги предотвращения таких явлений как вбросы голосов, "карусели", махинации с электронными базами данных и т.д.
То есть чтобы наблюдатели реально влияли на результат, а не стояли на табуретке с биноклем, как в Беларуси, или в СИЗО, как в РФ.

Пока все это показушные игры в демократию.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15423
Re: Раз и навсегда: однократный президентский срок будет...
Отправлено: 14.09.22 - 15:38
#7
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Цитата:
В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

Источник:

Как такое возможно? Да и нужно ли? Времена меняются, ситуации и обстоятельства разные могут быть. Каким-то образом нужно иметь возможность менять эту норму. Хотя бы принятием другой конституции.
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