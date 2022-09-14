Раз и навсегда: однократный президентский срок будет неизменным
Отправлено: 14.09.22 - 09:45
Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Ержан Жиенбаев разъяснил вносимые в Конституцию поправки, связанные с ограничением мандата президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания. Читать новость
Чем дальше тем больше это напоминает очередной трейлер фильма Форсаж Кто не в курсе они каждый год выпускают трейлер очередной серии где главный лысый герой обязательно с пафосом в камеру должен сказать что это последняя гонка,последний заезд....но каждый год всеровно выходит новый фильм))) Ёлки последние
ну что дает это? что можно сделать за семь лет? результат трех лет-попытка переворота, инфляция 17 процентов.. цены растут не по дням а по часам.. сказать через семь лет, все срок кончился, а дальше живите как хотите, так что-ли?
и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены
Что не противоречит, если кому-то вздумается изменить форму правления на какое-нибудь ханство с пожизненным статусом.
На честных выборах за поправки народ такое не пропустит, а чтобы это все работало, нужны выборы с независимым наблюдением, реальные рычаги предотвращения таких явлений как вбросы голосов, "карусели", махинации с электронными базами данных и т.д. То есть чтобы наблюдатели реально влияли на результат, а не стояли на табуретке с биноклем, как в Беларуси, или в СИЗО, как в РФ.
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