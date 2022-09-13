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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 130 из 131«1...128129130131»
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 09:26
#1936
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Цитата:
111:
Ты постоянно крайне патриотично поддерживаешь тех, кто называет меня Врагом и кто желает Смерти..

:facepalm: всякую дичь здесь видел, но прям удивляешь. Л - логика. Не буду даже разъяснять, ведь дальше первого предложения, и нескольких слов выхваченных из всего текста, прочитано не будет. Может когда-нибудь, когда "грушевый" отпустит, дойдет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 11:54
#1937
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интересно наблюдать ,когда эксперты по туалетам и кизяку
,не решив ни одной проблемы в этом направлении в кз ,
переходят рассуждать о глобальных проблемах человечества.
причем например походя упоминая-
"из Таджикистана российская база вроде выведена",
не зная что в Таджикистане крупнейшая российская сухопутная военная база
за пределами России и никто ее не выводил,
а только периодически происходили передислокации на территории Таджикистана.

[Исправлено: alex_60, 13.09.2022 - 11:57]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 12:20
#1938
Комментарий удален модератором.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 12:24
#1939
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Цитата:
alex_60:
причем например походя упоминая- "из Таджикистана российская база вроде выведена",


Знаток, часть наверняка передислоцирована, людей не хватает на войну в Украине. Кто тебе правду скажет, засекретили всё и войну нельзя - войной называть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 12:59
#1940
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 13:06
#1941
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 13:18
#1942
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Процесс идет в правильном направлении.
Сборная Украины по самбо отказалась выступать на
чемпионате Европы-2022 из-за допуска на турнир россиян.
Чемпионат Европы по самбо 2022 года пройдет в сербском
городе Нови-Садс 14 по 19 сентября.
Спортсмены из России и Белоруссии допущены.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6632
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 17:23
#1943
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Цитата:
alex_60:
Сборная Украины по самбо отказалась

----Это их проблема , и Марика
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6632
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 17:27
#1944
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------------Что -то анекдот вспомнился ___ Микола , яблоко съешь --- ну и так далее --- а вагон съешь ?? --Не , но понадкусываю !!!!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 08:45
#1945
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Цитата:
Kairat stayer:
Гугл какого то шгусья выдаёт, вот пожалуйста:


это же Омская птица.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 08:55
#1946
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Цитата:
Kairat stayer:


и да ,в продолжение
//Из глубины капюшона торчит только её клюв и видны светящиеся глаза.
На просторах интернета данный персонаж ассоциируется с наркоманскими шутками.//
так что ты осторожней с этим.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 11:48
#1947
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Смотрел сегодня канал 1+1, украинский про заповедник Аскания Нова, довоенный. Какая красота, и буйволы африканские и бизоны американские, зебры. наши сайгаки. Интересно, что там теперь, ведь это в Херсонской области. Да была мирная жизнь
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12907
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 12:09
#1948
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Кто-нибудь из завсегдатаев скажите
Эти любители лапши на ушах уже доказывали с пеной у рта что отступление России из под Харькова это великий план Путина или нет?)))
А то не слежу уже за их переобуваниями)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 12:55
#1949
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Цитата:
abaika95:
это великий план Путина

По деколонизации России .
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 13:16
#1950
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Цитата:
abaika95:
уже доказывали

любители лапши пока только разгоняют про пытки русскими жителей Балаклеи, Изюма и т.д.
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