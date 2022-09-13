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Декоммунизация по-рудненски
Декоммунизация по-рудненски
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45079
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 13.09.22 - 21:26
С подачи городского депутата Кымбат Бирмановой на имя Акима в связи с устаревшим идеологически прошлым и несоответствие общепринятым нынешним понятиям предложено переименовать многие улицы в Рудном на новые имена. Только вот чем не угодили улицы Мира или Восточная как-то отказывается разум понимать.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 464
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:04
25 лет Целины, за что? Я неоднозначно отношусь к самой идее понятия целины, но это же целый пласт именно нашей истории и нашего общества в таком виде в каком оно существует сейчас, его просто не существовало бы.
Я говорю, хозяина нет,в городах, если бы был один выборный глава города и упразднить все эти маслихаты. тогда была бы личная ответственность. А сейчас такая размытая коллективная . В любой момент акиму можно сказать," Я не мог отказать, депутаты предложили, а ведь их люди выбирали"
Я говорю, хозяина нет,в городах, если бы был один выборный глава города и упразднить все эти маслихаты. тогда была бы личная ответственность. А сейчас такая размытая коллективная . В любой момент акиму можно сказать," Я не мог отказать, депутаты предложили, а ведь их люди выбирали"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12907
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:04
Цитата:
Серьезно? А велосипед не изобрел?))
Ты прям придумал детскую площадку и она у тебя концептуально отличается от других типовых площадок поставленных во дворах по всему городу?))
Ты просто по сути заявку подал на детскую площадку
И тебе ее под видом участия граждан в жизни города пихнули обычную типовую площадку во двор вне очереди и отчитались о выполненном проекте)))
Цитата:
Площадки иногда ломаются
Дети же
Темболее современные площадки ни то что раньше,из танка дуло вынули вкопали во дворе играй детвора)))
Цитата:
У вас там что бабушек во дворе нет?)
Обычно этим бабуськи в каждом дворе занимаются
Цитата:
Для себя
Это твое хобби
Называется сублимация
Ты под видом общественной пользы просто сублимируешь свое эго
Цитата:
Чтобы Жана Казахстан начинался с чистого листа надо всех выгнать для начала
Чиновников,полицейских,врачей,учителей,активистов,журналистов а потом уже набирать по новой из народа)/
yudjin:
вот действительно, площадку новую детскую придумал
вот действительно, площадку новую детскую придумал
Серьезно? А велосипед не изобрел?))
Ты прям придумал детскую площадку и она у тебя концептуально отличается от других типовых площадок поставленных во дворах по всему городу?))
Ты просто по сути заявку подал на детскую площадку
И тебе ее под видом участия граждан в жизни города пихнули обычную типовую площадку во двор вне очереди и отчитались о выполненном проекте)))
Цитата:
yudjin:
так невоспитанные дети разламывают, превращают в хлАм.
так невоспитанные дети разламывают, превращают в хлАм.
Площадки иногда ломаются
Дети же
Темболее современные площадки ни то что раньше,из танка дуло вынули вкопали во дворе играй детвора)))
Цитата:
yudjin:
Деревьев и цветов насажал, с ведрами бегал поливал, подстригаю...
Деревьев и цветов насажал, с ведрами бегал поливал, подстригаю...
У вас там что бабушек во дворе нет?)
Обычно этим бабуськи в каждом дворе занимаются
Цитата:
yudjin:
для кого, спрашивается?
для кого, спрашивается?
Для себя
Это твое хобби
Называется сублимация
Ты под видом общественной пользы просто сублимируешь свое эго
Цитата:
yudjin:
Жана Казакстан должен начинаться с чистого листа!
Жана Казакстан должен начинаться с чистого листа!
Чтобы Жана Казахстан начинался с чистого листа надо всех выгнать для начала
Чиновников,полицейских,врачей,учителей,активистов,журналистов а потом уже набирать по новой из народа)/
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12907
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:06
Цитата:
Может назвать просто улица поднятия целины? Или улица целинников без этих юбилейных штампов 43 года целины,53 года победы,176 лет великому ноябрю,234 года сталинской конституции
saba:
25 лет Целины, за что?
25 лет Целины, за что?
Может назвать просто улица поднятия целины? Или улица целинников без этих юбилейных штампов 43 года целины,53 года победы,176 лет великому ноябрю,234 года сталинской конституции
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11426
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:20
Кто в курсе, подскажите, аферу замутить. Взять кредит под квартиру например 10 лямов, а потом на следующий день после переименования опять в банке взять ещё 10 лямов ведь кв будет уже под другим адресом. А потом дать на лапу депутату что б в третий раз закинул идею переименовать улицу и третий кредит хапнуть.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1057
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:57
Цитата:
Там связи нужны и многочисленные родственники для осуществления А ты ни того племени
Vit:
подскажите, аферу замутить
подскажите, аферу замутить
Там связи нужны и многочисленные родственники для осуществления А ты ни того племени
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 13:19
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 13:20
--------------Станция метро в Париже
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 13:44
Цитата:
----. В период с января 1995 года по июнь 2005 года граждане Швейцарии проголосовали 31 раз за ответы на 103 федеральных вопроса, помимо многих других кантональных и муниципальных вопросов.Наиболее частыми темами являются социальные вопросы (например, welfare, healthcare и политика в области наркотиков), общественная инфраструктура (например, общественный транспорт и строительные проекты) и экологические вопросы (например, охрана окружающей среды и природы)
abaika95:
И давай по каждому поводу голосовать
И давай по каждому поводу голосовать
----. В период с января 1995 года по июнь 2005 года граждане Швейцарии проголосовали 31 раз за ответы на 103 федеральных вопроса, помимо многих других кантональных и муниципальных вопросов.Наиболее частыми темами являются социальные вопросы (например, welfare, healthcare и политика в области наркотиков), общественная инфраструктура (например, общественный транспорт и строительные проекты) и экологические вопросы (например, охрана окружающей среды и природы)
-
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