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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 09:26
Цитата:
:facepalm: всякую дичь здесь видел, но прям удивляешь. Л - логика. Не буду даже разъяснять, ведь дальше первого предложения, и нескольких слов выхваченных из всего текста, прочитано не будет. Может когда-нибудь, когда "грушевый" отпустит, дойдет.
111:
Ты постоянно крайне патриотично поддерживаешь тех, кто называет меня Врагом и кто желает Смерти..
Ты постоянно крайне патриотично поддерживаешь тех, кто называет меня Врагом и кто желает Смерти..
:facepalm: всякую дичь здесь видел, но прям удивляешь. Л - логика. Не буду даже разъяснять, ведь дальше первого предложения, и нескольких слов выхваченных из всего текста, прочитано не будет. Может когда-нибудь, когда "грушевый" отпустит, дойдет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 11:54
интересно наблюдать ,когда эксперты по туалетам и кизяку
,не решив ни одной проблемы в этом направлении в кз ,
переходят рассуждать о глобальных проблемах человечества.
причем например походя упоминая-
"из Таджикистана российская база вроде выведена",
не зная что в Таджикистане крупнейшая российская сухопутная военная база
за пределами России и никто ее не выводил,
а только периодически происходили передислокации на территории Таджикистана.
[Исправлено: alex_60, 13.09.2022 - 11:57]
,не решив ни одной проблемы в этом направлении в кз ,
переходят рассуждать о глобальных проблемах человечества.
причем например походя упоминая-
"из Таджикистана российская база вроде выведена",
не зная что в Таджикистане крупнейшая российская сухопутная военная база
за пределами России и никто ее не выводил,
а только периодически происходили передислокации на территории Таджикистана.
[Исправлено: alex_60, 13.09.2022 - 11:57]
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 12:20
Комментарий удален модератором.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3207
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 12:24
Цитата:
Знаток, часть наверняка передислоцирована, людей не хватает на войну в Украине. Кто тебе правду скажет, засекретили всё и войну нельзя - войной называть.
alex_60:
причем например походя упоминая- "из Таджикистана российская база вроде выведена",
причем например походя упоминая- "из Таджикистана российская база вроде выведена",
Знаток, часть наверняка передислоцирована, людей не хватает на войну в Украине. Кто тебе правду скажет, засекретили всё и войну нельзя - войной называть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 12:59
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 13:06
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 13:18
Процесс идет в правильном направлении.
Сборная Украины по самбо отказалась выступать на
чемпионате Европы-2022 из-за допуска на турнир россиян.
Чемпионат Европы по самбо 2022 года пройдет в сербском
городе Нови-Садс 14 по 19 сентября.
Спортсмены из России и Белоруссии допущены.
Сборная Украины по самбо отказалась выступать на
чемпионате Европы-2022 из-за допуска на турнир россиян.
Чемпионат Европы по самбо 2022 года пройдет в сербском
городе Нови-Садс 14 по 19 сентября.
Спортсмены из России и Белоруссии допущены.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 17:23
Цитата:
----Это их проблема , и Марика
alex_60:
Сборная Украины по самбо отказалась
Сборная Украины по самбо отказалась
----Это их проблема , и Марика
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 17:27
------------Что -то анекдот вспомнился ___ Микола , яблоко съешь --- ну и так далее --- а вагон съешь ?? --Не , но понадкусываю !!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 08:45
Цитата:
это же Омская птица.
Kairat stayer:
Гугл какого то шгусья выдаёт, вот пожалуйста:
Гугл какого то шгусья выдаёт, вот пожалуйста:
это же Омская птица.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 08:55
Цитата:
и да ,в продолжение
//Из глубины капюшона торчит только её клюв и видны светящиеся глаза.
На просторах интернета данный персонаж ассоциируется с наркоманскими шутками.//
так что ты осторожней с этим.
Kairat stayer:
и да ,в продолжение
//Из глубины капюшона торчит только её клюв и видны светящиеся глаза.
На просторах интернета данный персонаж ассоциируется с наркоманскими шутками.//
так что ты осторожней с этим.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 11:48
Смотрел сегодня канал 1+1, украинский про заповедник Аскания Нова, довоенный. Какая красота, и буйволы африканские и бизоны американские, зебры. наши сайгаки. Интересно, что там теперь, ведь это в Херсонской области. Да была мирная жизнь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12907
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 12:09
Кто-нибудь из завсегдатаев скажите
Эти любители лапши на ушах уже доказывали с пеной у рта что отступление России из под Харькова это великий план Путина или нет?)))
А то не слежу уже за их переобуваниями)
Эти любители лапши на ушах уже доказывали с пеной у рта что отступление России из под Харькова это великий план Путина или нет?)))
А то не слежу уже за их переобуваниями)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 12:55
Цитата:
По деколонизации России .
abaika95:
это великий план Путина
это великий план Путина
По деколонизации России .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.09.22 - 13:16
Цитата:
любители лапши пока только разгоняют про пытки русскими жителей Балаклеи, Изюма и т.д.
abaika95:
уже доказывали
уже доказывали
любители лапши пока только разгоняют про пытки русскими жителей Балаклеи, Изюма и т.д.
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