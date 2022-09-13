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≡ Декоммунизация по-рудненски
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45079
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 13.09.22 - 21:26
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С подачи городского депутата Кымбат Бирмановой на имя Акима в связи с устаревшим идеологически прошлым и несоответствие общепринятым нынешним понятиям предложено переименовать многие улицы в Рудном на новые имена. Только вот чем не угодили улицы Мира или Восточная как-то отказывается разум понимать.


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
464
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:04
#15
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25 лет Целины, за что? Я неоднозначно отношусь к самой идее понятия целины, но это же целый пласт именно нашей истории и нашего общества в таком виде в каком оно существует сейчас, его просто не существовало бы.
Я говорю, хозяина нет,в городах, если бы был один выборный глава города и упразднить все эти маслихаты. тогда была бы личная ответственность. А сейчас такая размытая коллективная . В любой момент акиму можно сказать," Я не мог отказать, депутаты предложили, а ведь их люди выбирали"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12907
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:04
#16
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Цитата:
yudjin:
вот действительно, площадку новую детскую придумал

Серьезно? А велосипед не изобрел?))
Ты прям придумал детскую площадку и она у тебя концептуально отличается от других типовых площадок поставленных во дворах по всему городу?))
Ты просто по сути заявку подал на детскую площадку
И тебе ее под видом участия граждан в жизни города пихнули обычную типовую площадку во двор вне очереди и отчитались о выполненном проекте)))

Цитата:
yudjin:
так невоспитанные дети разламывают, превращают в хлАм.

Площадки иногда ломаются
Дети же
Темболее современные площадки ни то что раньше,из танка дуло вынули вкопали во дворе играй детвора)))
Цитата:
yudjin:
Деревьев и цветов насажал, с ведрами бегал поливал, подстригаю...

У вас там что бабушек во дворе нет?)
Обычно этим бабуськи в каждом дворе занимаются
Цитата:
yudjin:
для кого, спрашивается?

Для себя
Это твое хобби
Называется сублимация
Ты под видом общественной пользы просто сублимируешь свое эго
Цитата:
yudjin:
Жана Казакстан должен начинаться с чистого листа!

Чтобы Жана Казахстан начинался с чистого листа надо всех выгнать для начала
Чиновников,полицейских,врачей,учителей,активистов,журналистов а потом уже набирать по новой из народа)/
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12907
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:06
#17
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Цитата:
saba:
25 лет Целины, за что?

Может назвать просто улица поднятия целины? Или улица целинников без этих юбилейных штампов 43 года целины,53 года победы,176 лет великому ноябрю,234 года сталинской конституции
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11426
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:20
#18
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Кто в курсе, подскажите, аферу замутить. Взять кредит под квартиру например 10 лямов, а потом на следующий день после переименования опять в банке взять ещё 10 лямов ведь кв будет уже под другим адресом. А потом дать на лапу депутату что б в третий раз закинул идею переименовать улицу и третий кредит хапнуть.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1057
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 12:57
#19
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Цитата:
Vit:
подскажите, аферу замутить

Там связи нужны и многочисленные родственники для осуществления:lol: А ты ни того племени :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6632
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 13:19
#20
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6632
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 13:20
#21
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--------------Станция метро в Париже
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6632
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 14.09.22 - 13:44
#22
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Цитата:
abaika95:
И давай по каждому поводу голосовать

----. В период с января 1995 года по июнь 2005 года граждане Швейцарии проголосовали 31 раз за ответы на 103 федеральных вопроса, помимо многих других кантональных и муниципальных вопросов.Наиболее частыми темами являются социальные вопросы (например, welfare, healthcare и политика в области наркотиков), общественная инфраструктура (например, общественный транспорт и строительные проекты) и экологические вопросы (например, охрана окружающей среды и природы)
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