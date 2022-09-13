Отправлено: - 09:26

111:

Ты постоянно крайне патриотично поддерживаешь тех, кто называет меня Врагом и кто желает Смерти..

Цитата::facepalm: всякую дичь здесь видел, но прям удивляешь. Л - логика. Не буду даже разъяснять, ведь дальше первого предложения, и нескольких слов выхваченных из всего текста, прочитано не будет. Может когда-нибудь, когда "грушевый" отпустит, дойдет.