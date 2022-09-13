Отправлено: - 12:04

yudjin:

вот действительно, площадку новую детскую придумал

yudjin:

так невоспитанные дети разламывают, превращают в хлАм.

yudjin:

Деревьев и цветов насажал, с ведрами бегал поливал, подстригаю...

yudjin:

для кого, спрашивается?

yudjin:

Жана Казакстан должен начинаться с чистого листа!

Цитата:Серьезно? А велосипед не изобрел?))Ты прям придумал детскую площадку и она у тебя концептуально отличается от других типовых площадок поставленных во дворах по всему городу?))Ты просто по сути заявку подал на детскую площадкуИ тебе ее под видом участия граждан в жизни города пихнули обычную типовую площадку во двор вне очереди и отчитались о выполненном проекте)))Цитата:Площадки иногда ломаютсяДети жеТемболее современные площадки ни то что раньше,из танка дуло вынули вкопали во дворе играй детвора)))Цитата:У вас там что бабушек во дворе нет?)Обычно этим бабуськи в каждом дворе занимаютсяЦитата:Для себяЭто твое хоббиНазывается сублимацияТы под видом общественной пользы просто сублимируешь свое эгоЦитата:Чтобы Жана Казахстан начинался с чистого листа надо всех выгнать для началаЧиновников,полицейских,врачей,учителей,активистов,журналистов а потом уже набирать по новой из народа)/