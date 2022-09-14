Отправлено: - 10:29

В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного Суда с шести до восьми лет

Цитата:Да ну на! Очень похоже на дежавю!Цитата:То есть у каждого президента будет свой карманный Конституционный Суд?