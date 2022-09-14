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≡ Конституционный cовет принял решение по обращению Президента Токаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45078
Конституционный cовет принял решение по обращению Президента Токаева
Отправлено: 14.09.22 - 10:26
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Конституционный совет посчитал, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых на референдуме.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Re: Конституционный cовет принял решение по обращению Президента...
Отправлено: 14.09.22 - 10:26
#1
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когда "надо", все решения принимаются
очень быстро, со спринтерской скоростью.
рот еще не закрылся от момента предложения,
в решение уже принято.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Re: Конституционный cовет принял решение по обращению Президента...
Отправлено: 14.09.22 - 10:27
#2
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в других вопросах бы так.
в экономике например.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Re: Конституционный cовет принял решение по обращению Президента...
Отправлено: 14.09.22 - 10:31
#3
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ну решили бы сразу,одним махом-
все нур- отменить .
улицы,пароходы, самолеты...
чего тянуть резину то.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2892
Re: Конституционный cовет принял решение по обращению Президента...
Отправлено: 14.09.22 - 10:33
#4
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Цитата:
возвращение столице Казахстана исторического названия - Астана.

Вот не знал, что она с древних времен носила это название. :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Re: Конституционный cовет принял решение по обращению Президента...
Отправлено: 14.09.22 - 10:33
#5
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//исторического названия - Астана.//

в такой интерпретации- историческое название-
это же не так.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17477
Re: Конституционный cовет принял решение по обращению Президента...
Отправлено: 14.09.22 - 10:33
#6
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Цитата:
Козлов я:


на 0,0003 секунды опередил.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2892
Конституционный cовет принял решение по обращению Президента Токаева
Отправлено: 14.09.22 - 10:38
#7
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Цитата:
alex_60:
на 0,0003 секунды опередил.

Да, я такой! ;-)
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1056
Re: Конституционный cовет принял решение по обращению Президента...
Отправлено: 14.09.22 - 11:37
#8
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"отвечает логике конституционных новелл"
Интересно,а как ЭТО перевести на казахский язык :lol:
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