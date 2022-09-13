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111:

А не потому ли, что вы его сделали Великим, за то что он дал вам заработать?

111:

А теперь, предаете?

Цитата:Что значит он дал мне заработать?Мне что Казателеком подарили,или я получал проценты от продажи нефти и газа?Мне разрешили открыть ИП в котором я пашу и по сей день 24\7 и что тут особенного?Разве предприниматель миллионер Илон Маск лижет ЖП своему президенту и предлагет назвать его именем улицы и города?Цитата:В чём предательство?В том что я против культа личности?По моему хорошо и правильно оставить свой след на земле так,что бы после твоей смерти люди в знак уважения и благодарности тебе,за твои дела, назвали улицу или город,но ни как не пользуясь своей властью делать это так, что бы тебя проклинали твои же соотечественники.