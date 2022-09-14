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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 02:01
Цитата:
Опять понесло? Грушевое? Докажи как тогда, иначе лгун, хотя это и так все знают, что ты тут только враньём и передёргиванием занимаешься.
Цитата:
А на каком мы тогда тут общаемся?
Хотя у кого то уже буквы заплетаются. Цитата:
111:
Ты плмогаешь им,
Ты плмогаешь им,
Опять понесло? Грушевое? Докажи как тогда, иначе лгун, хотя это и так все знают, что ты тут только враньём и передёргиванием занимаешься.
Цитата:
111:
Но русского языка так и не знаешь..
Но русского языка так и не знаешь..
А на каком мы тогда тут общаемся?
Хотя у кого то уже буквы заплетаются. Цитата:
111:
Ч тебе говорил,
Ч тебе говорил,
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 02:04
Цитата:
Каким образом, поделись своими воображениями. Я же не телепат. Мысли читать не могу. Где и что я сделал против какого народа, тем более Казахстанского? Завязывай уже с грушевым то, совет просто.
111:
Ты же все делаешь для того, чтобы ненавидеть наш народ..
Ты же все делаешь для того, чтобы ненавидеть наш народ..
Каким образом, поделись своими воображениями. Я же не телепат. Мысли читать не могу. Где и что я сделал против какого народа, тем более Казахстанского? Завязывай уже с грушевым то, совет просто.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 02:08
Цитата:
Шольц доказал сегодня Путину
Эл-починно:
Опять понесло? Грушевое? Докажи как тогда, иначе лгун, хотя это и так все
Опять понесло? Грушевое? Докажи как тогда, иначе лгун, хотя это и так все
Шольц доказал сегодня Путину
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 02:10
Цитата:
Не понимая речи, о чем говорят, менталитета..
Ты опять не понял про что я..
Ну немцы..
С вас ни дать ни взять..
Потомки тех, кого к нам выслал Сталин..
Эл-починно:
на каком мы тогда тут общаемся
на каком мы тогда тут общаемся
Не понимая речи, о чем говорят, менталитета..
Ты опять не понял про что я..
Ну немцы..
С вас ни дать ни взять..
Потомки тех, кого к нам выслал Сталин..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 02:19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 02:25
Цитата:
------------После окончания боёв за Киев в городе стала налаживаться культурная жизнь: был открыт оперный театр, начали работать кинотеатры, проводились концерты[3]. Также рос интерес к проведению спортивных соревнований.В результате начали появляться стихийно создаваемые футбольные команды.В начале июня 1942 года Штадткомиссариатом было утверждено проведение футбольных матчей в Киеве.Остальные игры с участием «Старта» проходили на стадионе «Зенит», и вход на них стоил уже 5 карбованцев (на первые две — 3 карбованца). Повышение связано с проведением денежной реформы на Украине с 6 по 25 июля 1942 г. Обменивались советские дензнаки в купюрах по 5 и 10 руб. на украинские карбованцы (1 руб. равнялся 1 крб.)[5].Затем против киевских футболистов играла команда «Flakelf» (сборная, собранная из солдат и офицеров противовоздушной обороны (зенитчиков), а также лётчиков и механиков киевского аэродрома).
111:
------------После окончания боёв за Киев в городе стала налаживаться культурная жизнь: был открыт оперный театр, начали работать кинотеатры, проводились концерты[3]. Также рос интерес к проведению спортивных соревнований.В результате начали появляться стихийно создаваемые футбольные команды.В начале июня 1942 года Штадткомиссариатом было утверждено проведение футбольных матчей в Киеве.Остальные игры с участием «Старта» проходили на стадионе «Зенит», и вход на них стоил уже 5 карбованцев (на первые две — 3 карбованца). Повышение связано с проведением денежной реформы на Украине с 6 по 25 июля 1942 г. Обменивались советские дензнаки в купюрах по 5 и 10 руб. на украинские карбованцы (1 руб. равнялся 1 крб.)[5].Затем против киевских футболистов играла команда «Flakelf» (сборная, собранная из солдат и офицеров противовоздушной обороны (зенитчиков), а также лётчиков и механиков киевского аэродрома).
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 02:26
Цитата:
--------------Именно этот поединок в Советском Союзе позднее назвали «матчем смерти», после которого футболисты, как утверждается, были расстреляны. Перед матчем в раздевалку киевских футболистов вошёл немецкий офицер (полковник), наблюдавший за матчем, и в жёсткой форме под угрозой лагерей и расстрела потребовал проиграть.!!!!Однако после матча игроки обеих команд сфотографировались на память и спокойно разошлись по домам.!!!!
111:
--------------Именно этот поединок в Советском Союзе позднее назвали «матчем смерти», после которого футболисты, как утверждается, были расстреляны. Перед матчем в раздевалку киевских футболистов вошёл немецкий офицер (полковник), наблюдавший за матчем, и в жёсткой форме под угрозой лагерей и расстрела потребовал проиграть.!!!!Однако после матча игроки обеих команд сфотографировались на память и спокойно разошлись по домам.!!!!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 02:27
Цитата:
111:
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 03:31
Цитата:
И?
Это добровольные игры Советского Союза и фашистов?
Что ты мелешь?
Гога:
Именно этот поединок в Советском Союзе позднее назвали «матчем смерти»,
Именно этот поединок в Советском Союзе позднее назвали «матчем смерти»,
И?
Это добровольные игры Советского Союза и фашистов?
Что ты мелешь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 03:38
Это примерно так..
Национальные команды Азербайджана, Казахстана и Узбекистана отказались от идеи провести контрольные встречи со сборной России. Об этом сообщает Eurostavka.ru.
По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) обращался к представителям казахстанского футбола по поводу проведения матча, но получила отказ. Федерация футбола Узбекистана ищет соперника на даты, когда российская команда планирует провести матч, чтобы не проводить встречу с ней. В Федерации футбола Азербайджана также сообщили, что не планируют играть со сборной России.
Так же было и с фашисткой Германией..
Национальные команды Азербайджана, Казахстана и Узбекистана отказались от идеи провести контрольные встречи со сборной России. Об этом сообщает Eurostavka.ru.
По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) обращался к представителям казахстанского футбола по поводу проведения матча, но получила отказ. Федерация футбола Узбекистана ищет соперника на даты, когда российская команда планирует провести матч, чтобы не проводить встречу с ней. В Федерации футбола Азербайджана также сообщили, что не планируют играть со сборной России.
Так же было и с фашисткой Германией..
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