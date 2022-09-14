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111:

Ты же все делаешь для того, чтобы ненавидеть наш народ..

Цитата:Каким образом, поделись своими воображениями. Я же не телепат. Мысли читать не могу. Где и что я сделал против какого народа, тем более Казахстанского? Завязывай уже с грушевым то, совет просто.