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≡ Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45075
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 15:39
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Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан обратно в Астану включили в проект Конституционного закона, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17621
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 01:35
#30
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Цитата:
Добринцофф:
ты не правильно полагаешь,я был против.

И в чем это выражалось, в молчании и еще во много разных величин?
А не потому ли, что вы его сделали Великим, за то что он дал вам заработать?
А теперь, предаете?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17621
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 01:38
#31
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Вот так предадите и Токаева, как то смотрел фильм Страсти Христовы Мела Гибсона, так там надо оказывается три раза предать , как Иуда..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17621
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 01:46
#32
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Я тоже против названия, но не надо не учитывать заслуг Назарбаева, особенно нашего мирного неба над головой.
И быть Иудами при каждой смене власти, это не для меня..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17621
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 01:48
#33
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Завтра Астану назовут именем Токаева, и вы так же будете рукоплескать этому..
И потом рукоплескать тому, кто это название отменит..
Такова сущность слабых..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8866
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 14.09.22 - 02:01
#34
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Цитата:
111:
А не потому ли, что вы его сделали Великим, за то что он дал вам заработать?

Что значит он дал мне заработать?
Мне что Казателеком подарили,или я получал проценты от продажи нефти и газа?
Мне разрешили открыть ИП в котором я пашу и по сей день 24\7 и что тут особенного?
Разве предприниматель миллионер Илон Маск лижет ЖП своему президенту и предлагет назвать его именем улицы и города?
Цитата:
111:
А теперь, предаете?

В чём предательство?
В том что я против культа личности?
По моему хорошо и правильно оставить свой след на земле так,что бы после твоей смерти люди в знак уважения и благодарности тебе,за твои дела, назвали улицу или город,но ни как не пользуясь своей властью делать это так, что бы тебя проклинали твои же соотечественники.
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