Отправлено: - 23:50

lavprof:

ну они вообще были исключены из МОК на тот момент)

lavprof:

кстати, о США, что-то даже не подискутировали мы про 9.11, что же там было и кому было выгодно это) или я точно что-то пропустил?)

Цитата:Ну так это и есть политика наверное..?Цитата:Это отдельная тема, как и США на луне. 53 года назад туда и обратно типа слетали. А где эти технологии сегодня? Одни вопросы.Когда с земли уже взрываются и без Российских двигателей даже своих людей на МКС доставить и отправить, да и обеспечить не в состоянии были бы.