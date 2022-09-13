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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 431 из 431«1...429430431
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Куратор темы: 111
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
938
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 22:59
#6451
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Цитата:
111:
так соревновался с фашистами или нет?

так что там про
Цитата:
111:СВО в СССР
???

[Исправлено: lavprof, 13.09.2022 - 23:00]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 23:14
#6452
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Цитата:
lavprof:
так что там про

Нет, про спорт с нацистами..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
938
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 23:34
#6453
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Цитата:
111:
Нет, про спорт с нацистами..

научись сначала давать ответ на заданный тебе вопрос, чтобы потом получать ответ на свой.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
938
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 23:39
#6454
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - Что кстати тоже не совсем верно, в 1948-ом году Германия с Японией не были допущены, для участия в играх.

ну они вообще были исключены из МОК на тот момент) РФ и Беларусь вроде никто не исключал, только отстранили) хотя я может пропустил то-то) "миролюбивый" Израиль вон не отстраняют) молчу про США)
кстати, о США, что-то даже не подискутировали мы про 9.11, что же там было и кому было выгодно это) или я точно что-то пропустил?)
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
701
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 23:50
#6455
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Цитата:
lavprof:
ну они вообще были исключены из МОК на тот момент)

Ну так это и есть политика наверное..? ;-) Цитата:
lavprof:
кстати, о США, что-то даже не подискутировали мы про 9.11, что же там было и кому было выгодно это) или я точно что-то пропустил?)

Это отдельная тема, как и США на луне. 53 года назад туда и обратно типа слетали. А где эти технологии сегодня? Одни вопросы. :lol: Когда с земли уже взрываются и без Российских двигателей даже своих людей на МКС доставить и отправить, да и обеспечить не в состоянии были бы. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 00:10
#6456
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Цитата:
lavprof: научись сначала давать ответ на заданный тебе вопрос,


Цитата:
111:
Мне интересно, Советский Союз допускал германцев во время войны с Нацисткой Германией к себе на соревнования?


Мне вот интересно было, когда ты начнешь врать..
По моему вопрос задавал первым я..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 00:12
#6457
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Цитата:
lavprof:
Организаторы Бостонского марафона рассказали, что жители России и Белоруссии второй год подряд не будут допущены к участию в соревновании, которое состоится 17 апреля 2023 года.

На вот это вот..
Лавров, врать то когда будем заканчивать, или ты подобие Электрона?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
701
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 00:25
#6458
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Цитата:
111:
lavprof: Организаторы Бостонского марафона рассказали, что жители России и Белоруссии второй год подряд не будут допущены к участию в соревновании, которое состоится 17 апреля 2023 года. На вот это вот.. Лавров, врать то когда будем заканчивать, или ты подобие Электрона?

Ну и где он тут соврал? опять мерещится? :lol:
Подробнее тут - жители России и Белоруссии не будут допущены.
Да и причём тут я? :-x

[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2022 - 00:26]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 00:40
#6459
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Цитата:
Эл-починно:
Ну и где он тут соврал?

Я вообще то не про то..
Ты опять русский не панимать?
Вам германцам это тяжело, понимаю, но тогда зачем поддакивать в том, о чем не понял..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
701
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:37
#6460
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Цитата:
111:
Ты опять русский не панимать?

Ты опять не правильно всё понимаешь? А мне опять русский учить? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:42
#6461
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Цитата:
Эл-починно:
Ты опять не правильно всё понимаешь? А мне опять русский учить?

Ты не способен изучить наш менталитет..
Потому что ты потомок своего немецкого народа, его кровь и его плоть..
Которые всегда были ненавистниками России и Советского Союза..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
701
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:48
#6462
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Цитата:
111:
Которые всегда были ненавистниками России и Советского Союза..

Тобишь это я тут бред несу про твоих укронацистов? Интересный оборот. Я уже ржу.
ПС - чтобы не пришло ещё какого бреда, про убиенных, сразу должен сказать, ржу от твоего бреда.Цитата:
111:
Ты не способен изучить наш менталитет..

Я прожил 25-ть лет там и часть из них прожил и в Кустанае, Челябинске и Украине в том числе и прекрасно всё понимаю.
ПС - ты хоть раз в 80-ых или 90-ых в России или Украине был? Это так вопрос риторический.

[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2022 - 01:51]

[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2022 - 01:56]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:54
#6463
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Цитата:
Эл-починно:
Тобишь это я тут бред несу про твоих укронацистов?

Ты плмогаешь им, твоя Родина снабжает их оружием, которое убивает русских..
Ну а слова..
Ч тебе говорил, ты их провоцируешь, чтобы их погибло гораздо больше, именно россиян под твоим оружием..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:55
#6464
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Цитата:
Эл-починно:
прожил 25-ть лет там и часть из них прожил и в Кустанае

Но русского языка так и не знаешь..
Ты из пленных, что Сталин отослал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:57
#6465
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Пленные немцы, что отсидели 25 лет и их дети, Уважали казахский народ, что их прикормил..
Ты же все делаешь для того, чтобы ненавидеть наш народ..
Ты чей потомок то?

[Исправлено: 111, 14.09.2022 - 01:58]
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