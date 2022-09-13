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Добринцофф:

ты не правильно полагаешь,я был против.

Цитата:И в чем это выражалось, в молчании и еще во много разных величин?А не потому ли, что вы его сделали Великим, за то что он дал вам заработать?А теперь, предаете?