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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 22:59
Цитата:
так что там про
Цитата:
[Исправлено: lavprof, 13.09.2022 - 23:00]
111:
так соревновался с фашистами или нет?
так соревновался с фашистами или нет?
так что там про
Цитата:
111:СВО в СССР???
[Исправлено: lavprof, 13.09.2022 - 23:00]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 23:14
Цитата:
Нет, про спорт с нацистами..
lavprof:
так что там про
так что там про
Нет, про спорт с нацистами..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 23:34
Цитата:
научись сначала давать ответ на заданный тебе вопрос, чтобы потом получать ответ на свой.
111:
Нет, про спорт с нацистами..
Нет, про спорт с нацистами..
научись сначала давать ответ на заданный тебе вопрос, чтобы потом получать ответ на свой.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 23:39
Цитата:
ну они вообще были исключены из МОК на тот момент) РФ и Беларусь вроде никто не исключал, только отстранили) хотя я может пропустил то-то) "миролюбивый" Израиль вон не отстраняют) молчу про США)
кстати, о США, что-то даже не подискутировали мы про 9.11, что же там было и кому было выгодно это) или я точно что-то пропустил?)
Эл-починно:
ПС - Что кстати тоже не совсем верно, в 1948-ом году Германия с Японией не были допущены, для участия в играх.
ПС - Что кстати тоже не совсем верно, в 1948-ом году Германия с Японией не были допущены, для участия в играх.
ну они вообще были исключены из МОК на тот момент) РФ и Беларусь вроде никто не исключал, только отстранили) хотя я может пропустил то-то) "миролюбивый" Израиль вон не отстраняют) молчу про США)
кстати, о США, что-то даже не подискутировали мы про 9.11, что же там было и кому было выгодно это) или я точно что-то пропустил?)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 23:50
Цитата:
Ну так это и есть политика наверное..? Цитата:
Это отдельная тема, как и США на луне. 53 года назад туда и обратно типа слетали. А где эти технологии сегодня? Одни вопросы. Когда с земли уже взрываются и без Российских двигателей даже своих людей на МКС доставить и отправить, да и обеспечить не в состоянии были бы.
lavprof:
ну они вообще были исключены из МОК на тот момент)
ну они вообще были исключены из МОК на тот момент)
Ну так это и есть политика наверное..? Цитата:
lavprof:
кстати, о США, что-то даже не подискутировали мы про 9.11, что же там было и кому было выгодно это) или я точно что-то пропустил?)
кстати, о США, что-то даже не подискутировали мы про 9.11, что же там было и кому было выгодно это) или я точно что-то пропустил?)
Это отдельная тема, как и США на луне. 53 года назад туда и обратно типа слетали. А где эти технологии сегодня? Одни вопросы. Когда с земли уже взрываются и без Российских двигателей даже своих людей на МКС доставить и отправить, да и обеспечить не в состоянии были бы.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 00:10
Цитата:
Цитата:
Мне вот интересно было, когда ты начнешь врать..
По моему вопрос задавал первым я..
lavprof: научись сначала давать ответ на заданный тебе вопрос,
Цитата:
111:
Мне интересно, Советский Союз допускал германцев во время войны с Нацисткой Германией к себе на соревнования?
Мне интересно, Советский Союз допускал германцев во время войны с Нацисткой Германией к себе на соревнования?
Мне вот интересно было, когда ты начнешь врать..
По моему вопрос задавал первым я..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 00:12
Цитата:
На вот это вот..
Лавров, врать то когда будем заканчивать, или ты подобие Электрона?
lavprof:
Организаторы Бостонского марафона рассказали, что жители России и Белоруссии второй год подряд не будут допущены к участию в соревновании, которое состоится 17 апреля 2023 года.
Организаторы Бостонского марафона рассказали, что жители России и Белоруссии второй год подряд не будут допущены к участию в соревновании, которое состоится 17 апреля 2023 года.
На вот это вот..
Лавров, врать то когда будем заканчивать, или ты подобие Электрона?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 00:25
Цитата:
Ну и где он тут соврал? опять мерещится?
Подробнее
тут - жители России и Белоруссии не будут допущены.
Да и причём тут я?
[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2022 - 00:26]
111:
lavprof: Организаторы Бостонского марафона рассказали, что жители России и Белоруссии второй год подряд не будут допущены к участию в соревновании, которое состоится 17 апреля 2023 года. На вот это вот.. Лавров, врать то когда будем заканчивать, или ты подобие Электрона?
lavprof: Организаторы Бостонского марафона рассказали, что жители России и Белоруссии второй год подряд не будут допущены к участию в соревновании, которое состоится 17 апреля 2023 года. На вот это вот.. Лавров, врать то когда будем заканчивать, или ты подобие Электрона?
Ну и где он тут соврал? опять мерещится?
Подробнее
Да и причём тут я?
[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2022 - 00:26]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 00:40
Цитата:
Я вообще то не про то..
Ты опять русский не панимать?
Вам германцам это тяжело, понимаю, но тогда зачем поддакивать в том, о чем не понял..
Эл-починно:
Ну и где он тут соврал?
Ну и где он тут соврал?
Я вообще то не про то..
Ты опять русский не панимать?
Вам германцам это тяжело, понимаю, но тогда зачем поддакивать в том, о чем не понял..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:37
Цитата:
Ты опять не правильно всё понимаешь? А мне опять русский учить?
111:
Ты опять русский не панимать?
Ты опять русский не панимать?
Ты опять не правильно всё понимаешь? А мне опять русский учить?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:42
Цитата:
Ты не способен изучить наш менталитет..
Потому что ты потомок своего немецкого народа, его кровь и его плоть..
Которые всегда были ненавистниками России и Советского Союза..
Эл-починно:
Ты опять не правильно всё понимаешь? А мне опять русский учить?
Ты опять не правильно всё понимаешь? А мне опять русский учить?
Ты не способен изучить наш менталитет..
Потому что ты потомок своего немецкого народа, его кровь и его плоть..
Которые всегда были ненавистниками России и Советского Союза..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:48
Цитата:
Тобишь это я тут бред несу про твоих укронацистов? Интересный оборот. Я уже ржу.
ПС - чтобы не пришло ещё какого бреда, про убиенных, сразу должен сказать, ржу от твоего бреда.Цитата:
Я прожил 25-ть лет там и часть из них прожил и в Кустанае, Челябинске и Украине в том числе и прекрасно всё понимаю.
ПС - ты хоть раз в 80-ых или 90-ых в России или Украине был? Это так вопрос риторический.
[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2022 - 01:51]
[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2022 - 01:56]
111:
Которые всегда были ненавистниками России и Советского Союза..
Которые всегда были ненавистниками России и Советского Союза..
Тобишь это я тут бред несу про твоих укронацистов? Интересный оборот. Я уже ржу.
ПС - чтобы не пришло ещё какого бреда, про убиенных, сразу должен сказать, ржу от твоего бреда.Цитата:
111:
Ты не способен изучить наш менталитет..
Ты не способен изучить наш менталитет..
Я прожил 25-ть лет там и часть из них прожил и в Кустанае, Челябинске и Украине в том числе и прекрасно всё понимаю.
ПС - ты хоть раз в 80-ых или 90-ых в России или Украине был? Это так вопрос риторический.
[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2022 - 01:51]
[Исправлено: Эл-починно, 14.09.2022 - 01:56]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:54
Цитата:
Ты плмогаешь им, твоя Родина снабжает их оружием, которое убивает русских..
Ну а слова..
Ч тебе говорил, ты их провоцируешь, чтобы их погибло гораздо больше, именно россиян под твоим оружием..
Эл-починно:
Тобишь это я тут бред несу про твоих укронацистов?
Тобишь это я тут бред несу про твоих укронацистов?
Ты плмогаешь им, твоя Родина снабжает их оружием, которое убивает русских..
Ну а слова..
Ч тебе говорил, ты их провоцируешь, чтобы их погибло гораздо больше, именно россиян под твоим оружием..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:55
Цитата:
Но русского языка так и не знаешь..
Ты из пленных, что Сталин отослал?
Эл-починно:
прожил 25-ть лет там и часть из них прожил и в Кустанае
прожил 25-ть лет там и часть из них прожил и в Кустанае
Но русского языка так и не знаешь..
Ты из пленных, что Сталин отослал?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.09.22 - 01:57
Пленные немцы, что отсидели 25 лети из дети, Уважали казахский народ, что их прикормил..
Ты же все делаешь для того, чтобы ненавидеть наш народ..
Ты чей потомок то?
Ты же все делаешь для того, чтобы ненавидеть наш народ..
Ты чей потомок то?
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