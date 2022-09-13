просил не народ об увековечении памяти, а парламентарии. Даже у нас тут жополизы изголялись, помните? В одном нашем районе дамочка соловьем пела какой он лучезарный, когда он приезжает то и погода светлее становится. Ну и так далее. Вот они то и прогибались , чтобы подлизаться и чтобы срубить дивиденты. Теперь же в обратку дуют. А говорят , что народ просит. Народ изначально об этом не просил. Было название красивое- Целиноград. Нейтральное, никому ни слух ни глаза не резало. А потом взяли и испоганили. А каково жителям этого города?
насколько помню, с этого начиналвсь карьера одного из форумчан. он тогда сразу два ника взял на форуме,академика и нынешний, и начал за Проспект Назарбаева гнать, что как прекрасно Гагарина В Назарбаева переименовать, и за это выступают все люди мира.
ladas: Каждый может ошибиться, что тут такого? Переименовали, попробовали, не понравилось, народ просит, обратно переименовали. Ещё раз спрашиваю - ЧТО ТУТ ТАКОГО?
Что тут такого? А ничего что они $125000000 угрохали на переименование,а теперь ещё обратно столько же? И всё ради чего,ради соревнования кто лучше и качественнее ЖП лижет? Если я у себя в налоговой отчётности на 1 тнг ошибусь не дай бог они тут как тут. Мне из за 15 тнг недоплаты пенсионных все счета заблокировали,хотя могли просто предупредить,а тут 52млрд тенге угрохали и всё нормально.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев желает «отстроиться» от фигуры бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал политтехнолог Дмитрий Фетисов. Эксперт объяснил поддержку президентом переименования столицы Казахстана Нур-Султана обратно в Астану и предположил, что таким образом нынешний лидер планирует отделить себя от ассоциаций со своим предшественником. «Сейчас это такое демонстративное действие, которое показывает, что Токаев посылает четкий сигнал, что "нет, я не Назарбаев, я не буду продолжать его политику, это будет совершенно другая политика, скорее всего проевропейского содержания"», — заявил он.
Согласен с вами: - то же так думаю, что Токаев уже начал свою ПРЕДВЫБОРНУЮ компанию. Переименовть, пиплу, охлосу, то есть будущему ЭЛЕКТОРАТУ - это понравиться "хлеба и зрелищь" - со времён великой Римской империи ничего не изменилось - дешёвый и сердитый приём, только не за свой ПРЕДВЫБОРНЫЙ счёт, а за счёт бюджета, то есть на ХАЛЯВНЫЕ деньги. Только, вопрос: - что так рано, ему ещё до "звонка", два года ещё тянуть лямку второго президента. И почему на ОДИН срок и на СЕМЬ лет: - где тут подвох и для чего всё ЭТО ?? Неспроста же он ЭТО всё затеял.?? Или снова РЕФЕРЕНДУМ по вопросам внесения изменении в Конституцию. Или БЕСПЛАТНО, без МНОГОМИЛЛИАРДНЫХ затрат - кучкой ПРЕДАННЫХ депутатов на кулуарно-келейном и будничном заседании Парламента. Тогда многозатратный и многомиллиардный референдум 5 июня - РЕКЛАМНЫЙ и ПРЕДВЫБОРНЫЙ ход, так выходит ??
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