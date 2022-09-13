Отправлено: - 18:45

ladas:

Каждый может ошибиться, что тут такого? Переименовали, попробовали, не понравилось, народ просит, обратно переименовали. Ещё раз спрашиваю - ЧТО ТУТ ТАКОГО?

[Исправлено: Добринцофф, 13.09.2022 - 19:03]

Цитата:Что тут такого?А ничего что ониугрохали на переименование,а теперь ещё обратно столько же?И всё ради чего,ради соревнования кто лучше и качественнее ЖП лижет?Если я у себя в налоговой отчётности на 1 тнг ошибусь не дай бог они тут как тут.Мне из за 15 тнг недоплаты пенсионных все счета заблокировали,хотя могли просто предупредить,а тут 52млрд тенге угрохали и всё нормально.