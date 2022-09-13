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≡ Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45075
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 15:39
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Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан обратно в Астану включили в проект Конституционного закона, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17460
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 17:59
#15
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Цитата:
ladas:
народ просит, обратно


что то может пропустил.
народ - туда-просил?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17460
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 18:01
#16
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а так то нормально-Казахстан.
кто на горе тот и главный.
игра такая детская.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
385
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 18:06
#17
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просил не народ об увековечении памяти, а парламентарии. Даже у нас тут жополизы изголялись, помните? В одном нашем районе дамочка соловьем пела какой он лучезарный, когда он приезжает то и погода светлее становится. Ну и так далее. Вот они то и прогибались , чтобы подлизаться и чтобы срубить дивиденты. Теперь же в обратку дуют. А говорят , что народ просит. Народ изначально об этом не просил. Было название красивое- Целиноград. Нейтральное, никому ни слух ни глаза не резало. А потом взяли и испоганили. А каково жителям этого города?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17460
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 18:14
#18
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насколько помню, с этого начиналвсь карьера одного из форумчан. он тогда сразу два ника
взял на форуме,академика и нынешний, и начал за Проспект Назарбаева гнать, что как прекрасно Гагарина В Назарбаева переименовать, и за это выступают все люди мира.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8864
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 18:45
#19
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Цитата:
ladas:
Каждый может ошибиться, что тут такого? Переименовали, попробовали, не понравилось, народ просит, обратно переименовали. Ещё раз спрашиваю - ЧТО ТУТ ТАКОГО?

Что тут такого?
А ничего что они $125000000 угрохали на переименование,а теперь ещё обратно столько же?
И всё ради чего,ради соревнования кто лучше и качественнее ЖП лижет?
Если я у себя в налоговой отчётности на 1 тнг ошибусь не дай бог они тут как тут.
Мне из за 15 тнг недоплаты пенсионных все счета заблокировали,хотя могли просто предупредить,а тут 52млрд тенге угрохали и всё нормально.

[Исправлено: Добринцофф, 13.09.2022 - 19:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17460
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 19:18
#20
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Папа Римский прилетел в Нурсултан,
Си тоже завтра вроде.
остальные уже в Астану наверное будут прилетать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17460
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 19:19
#21
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интересно, Назарбаеву дадут возможность с ними встретиться.

[Исправлено: alex_60, 13.09.2022 - 19:20]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
920
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 20:32
#22
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на мой взгляд, эта движуха - часть плана для выборов
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
48
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 21:47
#23
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев желает «отстроиться» от фигуры бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал политтехнолог Дмитрий Фетисов. Эксперт объяснил поддержку президентом переименования столицы Казахстана Нур-Султана обратно в Астану и предположил, что таким образом нынешний лидер планирует отделить себя от ассоциаций со своим предшественником. «Сейчас это такое демонстративное действие, которое показывает, что Токаев посылает четкий сигнал, что "нет, я не Назарбаев, я не буду продолжать его политику, это будет совершенно другая политика, скорее всего проевропейского содержания"», — заявил он.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3316
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 22:15
#24
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Цитата:
electro:
часть плана для выборов


Согласен с вами: - то же так думаю, что Токаев уже начал свою ПРЕДВЫБОРНУЮ компанию.
Переименовть, пиплу, охлосу, то есть будущему ЭЛЕКТОРАТУ - это понравиться "хлеба и зрелищь" - со времён великой Римской империи ничего не изменилось - дешёвый и сердитый приём, только не за свой ПРЕДВЫБОРНЫЙ счёт, а за счёт бюджета, то есть на ХАЛЯВНЫЕ деньги.
Только, вопрос: - что так рано, ему ещё до "звонка", два года ещё тянуть лямку второго президента. И почему на ОДИН срок и на СЕМЬ лет: - где тут подвох и для чего всё ЭТО ?? Неспроста же он ЭТО всё затеял.?? Или снова РЕФЕРЕНДУМ по вопросам внесения изменении в Конституцию. Или БЕСПЛАТНО, без МНОГОМИЛЛИАРДНЫХ затрат - кучкой ПРЕДАННЫХ депутатов на кулуарно-келейном и будничном заседании Парламента.
Тогда многозатратный и многомиллиардный референдум 5 июня - РЕКЛАМНЫЙ и ПРЕДВЫБОРНЫЙ ход, так выходит ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
698
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 22:50
#25
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Цитата:
alex_60:
остальные уже в Астану наверное будут прилетать.

да, такое время уходит. Я себе на память оставлю. Ещё этой весной в Турции.
:lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
928
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 23:22
#26
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Цитата:
юля елиссева:
надоело уже слушать это постоянное - кАстанай.



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