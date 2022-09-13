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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45075
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 17:20
Первая осенняя ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов области пройдет 24 сентября. Как и прежде отдел предпринимательства и сельского хозяйства обещает цены ниже рыночных на 10-15%.
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Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 17:20
Яйца --- почем ?? У нас с Челябинска в магазине *Красное-Белое * по 44 рубля , Хотя на днях акция была - по 29,99 р.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11425
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 17:29
Цитата:
Гога:Незнаю где вы такие цены находите. Самые дешёвые я брал в пятерочки за 65 р.на них надпись(красная цена) Типа бюджетный вариант. Россияне в ютубах про них говорят типа западло такие покупать. А в основном ценик от 80 р до 120 .
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15422
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 17:36
Цитата:
Хотел было возмутиться, потому что не видел таких цен - в Спаре и 5-ке сейчас С1 в районе 55 рублей самые простые - есть и дороже. Зашел на сайт КБ - и правда - там за десяток 29,8. Но мне он не особо по пути, а там ассортимент продуктов небольшой
Гога:
йца --- почем ?? У нас с Челябинска в магазине *Красное-Белое * по 44 рубля , Хотя на днях акция была - по 29,99 р.
йца --- почем ?? У нас с Челябинска в магазине *Красное-Белое * по 44 рубля , Хотя на днях акция была - по 29,99 р.
Хотел было возмутиться, потому что не видел таких цен - в Спаре и 5-ке сейчас С1 в районе 55 рублей самые простые - есть и дороже. Зашел на сайт КБ - и правда - там за десяток 29,8. Но мне он не особо по пути, а там ассортимент продуктов небольшой
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2775
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 17:37
яйцы вчера купила в Экспрессе на Майлина по 370 таньга за десяток.
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 18:07
цены ниже рыночных
народ ликует.
чепчики в воздухе.
ны и ляжка самки конины понятно,
для любителей.
народ ликует.
чепчики в воздухе.
ны и ляжка самки конины понятно,
для любителей.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8864
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 18:51
Цитата:
Вот народ,что значит яйца купила?
Какие яйца?Яйцо бывает СМ,С3,С2,С1,С0,ОК.
Кто производитель?Какого цвета желток?
юля елиссева:
яйцы вчера купила в Экспрессе на Майлина по 370 таньга за десяток
яйцы вчера купила в Экспрессе на Майлина по 370 таньга за десяток
Вот народ,что значит яйца купила?
Какие яйца?Яйцо бывает СМ,С3,С2,С1,С0,ОК.
Кто производитель?Какого цвета желток?
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 19:08
///Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...Правда, большие...но по пять рублей...но очень большие...хотя и по пять...но очень большие...правда, и по пять рублей...но зато большие...хотя по пять, но большие...а сегодня были по три,но маленькие, но по три...но маленькие...зато по три...хотя совсем маленькие...поэтому по три...хотя маленькие...зато по три...///
ну сами знаете кто автор.
ну сами знаете кто автор.
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 19:10
еще не помню какая то фабрика
premium штампует на яйцах.
СО по цене.
premium штампует на яйцах.
СО по цене.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17605
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 19:45
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 21:32
Цитата:
----Заметьте , яйца с Челябинска продают в Краснодаре ! Цитата:
----С1.
Victor Yang:
----Заметьте , яйца с Челябинска продают в Краснодаре ! Цитата:
Добринцофф:
Какие яйца?
Какие яйца?
----С1.
Re: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в конце сентября в...
Отправлено: 13.09.22 - 21:54
Цитата:
---Магазин *Красное и Белое * .
Vit:
Незнаю где вы такие цены находите
Незнаю где вы такие цены находите
---Магазин *Красное и Белое * .
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