У тебя опять прорвало? Кто должен был на олимпиаде соревноваться с фашистами? После войны, СССР был приглашён для участия в олимпийских играх 1948-го года. Но отложили добровольно своё участие до 1952-го года.
Предлог, с род. п. по окончании чего-либо, позднее чего-либо; вслед за кем-чем-нибудь (также о расположении в пространстве) ◆ Встретимся после занятий. ◆ После обеда. ◆ После службы. ◆ Прийти после всех. ◆ После «Херувимской» поют «Верую», потом «Достойно и праведно», поют чувствительно, гладенько — и так до «Отче наш».
«Во время» — это существительное с предлогом, которое всегда пишется раздельно. В этом случае можно задать вопросы: «в какое время?» или «во время чего?». И между «во» и «время» можно вставить слово без изменения значения. — Во время правления Ивана Грозного погибло очень много людей.
Во.. никаких интернациональных или международных игр не проводилось. Мир был другим занят. Цитата:
111: lavprof: спорт всегда был вне политики. Так соревновался с фашистами или нет?
Нужно у товарища lavprof уточнить тогда, что он имел ввиду под формулировкой "спорт всегда был вне политики". В то время как ты явно перевёл всё в свою плоскость. ПС - Что кстати тоже не совсем верно, в 1948-ом году Германия с Японией не были допущены, для участия в играх.
«Это вам за Балаклею, а это за Изюм!»: ВС РФ вбивают неньку в каменный век А ведь британская разведка передавала Зе-команде последнее русское предупреждение — не надо ходить в харьковский контрнаступ.
Александр Ситников-
Самостийные интернет-ресурсы сообщили о ночных прилетах по ТЭС в Змиеве (электрическая мощность 2200 МВт), ТЭЦ-5 в Харькове (электрическая мощность 540 МВт и тепловая мощность 1420 Гкал/ч), а также по Павлоградской ТЭЦ-3 и Кременчугской ТЭЦ. На объектах возникли большие пожары, после чего область и соседние регионы погрузились в темноту.Блэкаут в Сумской и Днепропетровской областях длился недолго, во всяком случае тамошние ОВГА сообщили о стопроцентном восстановлении электроснабжения. Сказывается остановка заводов, что и позволило оперативно «дать свет» в дома громадян. Но если удары продолжатся, ситуация станет критической.Жовто-блакитная публика сразу смекнула, что не стоит расслабляться. Украинское телеграм-сообщество дружно строчит, что «Зеленский нарушил какой-то негласный договорняк с Кремлем». Вот и получила за это энергетической дубиной по хребту. И это только начало.По мнению последних адекватов незалежной, москали якобы предупреждали «офисных» (функционеров офиса президента [Украины]), чтобы ВСУ не совались в подконтрольную россиянам часть Харьковской области, иначе больно прилетит по мостам через Днепр и электростанциям. Типа, перестрелки не в счет, но за контрнаступ будет ответка.В этой связи вспоминают инсайды месячной давности, согласно которым агенты MI-6 передали «армейским» (Залужному и компании), что в Кремле рассматривается вариант симметричных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь стало ясно, почему.Вероятно, ВС РФ предвидели контрнаступ ВСУ и предупредили по своим каналам самостийную сторону о последствиях. Дескать, уже тогда пошли сигналы, что русские в Харьковской области в большую драку ввязываться не будут. В лесах фактор преимущества в живой силе по-прежнему остается решающим, тогда как рост «двухсотых» и «трехсотых» не входит в планы российского Генштаба.Кстати, бритты посоветовали украм отвечать диверсиями и по нашей энергоинфраструктуре, что только ускорит уничтожение электроснабжения неньки. Другими словами, вокруг харьковского контрнаступа терки шли уже давно. Тем не менее анализ с этой конкретной позиции не сулит ничего хорошего Зе-команде. Исход наших войск из части Слобожанщины означает переход на новый уровень эскалации, что по большому счету выгодно Москве с учетом вечного союзника России — «генерала Мороза».«Пока рано подводить итоги наступления ВСУ. Все время появляются новые вводные, которые меняют выводы. „Хаймарсы“ не били по огромным русским колоннам, хотя бандеровские операторы требовали огня. Возможно, кончились ракеты, но не исключено, что янки не дали команды, чтобы уменьшить возмездие», — пишут одни украинские правдорубы.
Продолжение- Им вторят другие укро-эксперты, которые чешут репу, почему «одна армия отходит, а другая наступает со скоростью 60 км в сутки?». Слаженно, однако. Дескать, к этой эвакуации русские уже были готовы, вероятно, взвесив на своих весах все за и против.Сразу скажем, нет смысла идти на поводу самостийных фанатов теории заговора. Другое дело, что статус-кво на северном фронте базировался на балансе интересов: Москва не трогала дорожную и энергетическую инфраструктуру неньки, а Киев в свою очередь не лез в российскую часть Харьковщины, хотя и держал на севере, по некоторым оценкам, 200 тысяч захисников незалежностi.Если оглянуться назад и одновременно оценить результаты сентябрьского контрнаступа бандеровцев, ВСУ могли и летом всей массой навалиться на несколько российских батальонно-тактических групп. А ведь не пошли, хотя им очень хотелось перебить, например, лисичанско-северодонецкий зашквар. Это с одной стороны.А с другой — не счесть сколько раз наши политологи и военкоры призывали врезать по мостам, чтобы остановить поставки западной военной помощи на фронт, однако командование ВС РФ вело себя сдержанно.Поэтому трудно не согласиться с позицией адекватной части укро-экспертов, что Зеля пошел ва-банк после провала херсонского броска на Берислав. Поняв, что в голых степях Херсонщины перемоги ему не видать как своих ушей, президент-комик ради минутного хайпа на встрече в Рамштайне нарушил баланс интересов.Собственно, у него, как поясняют тамошние правдорубы, другого выхода не было. Байден уже начал гладить Зе-команду против шерсти, натравив НАБУ на черного кассира «офисников» Трухина. У старика из Белого дома нарисовались свои проблемы с ноябрьскими довыборами в Конгресс, и ему нужны были успехи на международном поприще. Типа, его личный ленд-лиз сыграл главную роль в «разгроме» русской армии.Понятное дело, Кремлю это не понравилось. Не просто так Лавров пригрозил, что «Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее». К слову, в таком духе звучали заявления российской стороны и после кидалова в Стамбуле. Тогда, согласно сливу инфы из ОП, Москва якобы предупредила Киев, что если Зеля не согласится, то Херсон и Запорожье вернутся в состав России. Значит, сейчас цена мирняка для Украины опять повысится.Еще раз повторимся, такова точка зрения украинских телеграм-каналов, которые сняли розовые очки и трезво оценивают расклад сил. Прилет по крупнейшим в неньке ТЭЦ они воспринимают строго как ответку за нарушение неких договоренностей, пусть и негласных, но отвечающих взаимным интересам — насколько это вообще возможно в нынешней ситуации.Обращает на себя внимание, что начало возмездия совпало со звонком Макрона Путину. Французский лидер всегда звонит от имени Запада, чтобы попытаться отговорить Москву от решительных шагов. Значит, в америках и европах понимают, что укры с подачи янки переступили некую красную черту. Правда, рычагов давления на РФ у США и ЕС уже не осталось.На жовто-блакитных форумах эйфория от перемоги сменилась тоской: «Проблема русских ударов по Змиевской ТЭС и Харьковской ТЭЦ в том, что за всю независимость Украина не построила ни одной подобной станции. Все 15 станций — это постройки советского периода. На Украине нет специалистов и компетенций. Поэтому уничтожение каждой — безвозвратное».«Мы перешли в новую более жесткую реальность — на следующий уровень хоррора под названием русско-украинский конфликт».«Чтоб у украинцев не было головокружения от успехов, ракеты с Каспия аккуратно выбили на фиг электростанции. А сегодня ночью, как некстати, и ЗАЭС заглушили. Здравствуй, каменный век».Можно даже не сомневаться, «офисные» будут гнать пропагандистскую волну, что русские бьют со злобы по инфраструктуре, потому что проиграли на Харьковщине. На самом же деле клоун опять подставил миллионы людей, причем накануне зимы. Одновременно напрашивается еще один важный вывод — теперь Москва будет разрушать мосты и энергосистему за каждую подлянку Зеленского.
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