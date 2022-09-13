Всякая всячина обо всем и обо всех.

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Им вторят другие укро-эксперты, которые чешут репу, почему «одна армия отходит, а другая наступает со скоростью 60 км в сутки?». Слаженно, однако. Дескать, к этой эвакуации русские уже были готовы, вероятно, взвесив на своих весах все за и против.Сразу скажем, нет смысла идти на поводу самостийных фанатов теории заговора. Другое дело, что статус-кво на северном фронте базировался на балансе интересов: Москва не трогала дорожную и энергетическую инфраструктуру неньки, а Киев в свою очередь не лез в российскую часть Харьковщины, хотя и держал на севере, по некоторым оценкам, 200 тысяч захисников незалежностi.Если оглянуться назад и одновременно оценить результаты сентябрьского контрнаступа бандеровцев, ВСУ могли и летом всей массой навалиться на несколько российских батальонно-тактических групп. А ведь не пошли, хотя им очень хотелось перебить, например, лисичанско-северодонецкий зашквар. Это с одной стороны.А с другой — не счесть сколько раз наши политологи и военкоры призывали врезать по мостам, чтобы остановить поставки западной военной помощи на фронт, однако командование ВС РФ вело себя сдержанно.Поэтому трудно не согласиться с позицией адекватной части укро-экспертов, что Зеля пошел ва-банк после провала херсонского броска на Берислав. Поняв, что в голых степях Херсонщины перемоги ему не видать как своих ушей, президент-комик ради минутного хайпа на встрече в Рамштайне нарушил баланс интересов.Собственно, у него, как поясняют тамошние правдорубы, другого выхода не было. Байден уже начал гладить Зе-команду против шерсти, натравив НАБУ на черного кассира «офисников» Трухина. У старика из Белого дома нарисовались свои проблемы с ноябрьскими довыборами в Конгресс, и ему нужны были успехи на международном поприще. Типа, его личный ленд-лиз сыграл главную роль в «разгроме» русской армии.Понятное дело, Кремлю это не понравилось. Не просто так Лавров пригрозил, что «Москва не отвергает возможность переговоров с Киевом, но при затягивании процесса найти общий язык будет сложнее». К слову, в таком духе звучали заявления российской стороны и после кидалова в Стамбуле. Тогда, согласно сливу инфы из ОП, Москва якобы предупредила Киев, что если Зеля не согласится, то Херсон и Запорожье вернутся в состав России. Значит, сейчас цена мирняка для Украины опять повысится.Еще раз повторимся, такова точка зрения украинских телеграм-каналов, которые сняли розовые очки и трезво оценивают расклад сил. Прилет по крупнейшим в неньке ТЭЦ они воспринимают строго как ответку за нарушение неких договоренностей, пусть и негласных, но отвечающих взаимным интересам — насколько это вообще возможно в нынешней ситуации.Обращает на себя внимание, что начало возмездия совпало со звонком Макрона Путину. Французский лидер всегда звонит от имени Запада, чтобы попытаться отговорить Москву от решительных шагов. Значит, в америках и европах понимают, что укры с подачи янки переступили некую красную черту. Правда, рычагов давления на РФ у США и ЕС уже не осталось.На жовто-блакитных форумах эйфория от перемоги сменилась тоской: «Проблема русских ударов по Змиевской ТЭС и Харьковской ТЭЦ в том, что за всю независимость Украина не построила ни одной подобной станции. Все 15 станций — это постройки советского периода. На Украине нет специалистов и компетенций. Поэтому уничтожение каждой — безвозвратное».«Мы перешли в новую более жесткую реальность — на следующий уровень хоррора под названием русско-украинский конфликт».«Чтоб у украинцев не было головокружения от успехов, ракеты с Каспия аккуратно выбили на фиг электростанции. А сегодня ночью, как некстати, и ЗАЭС заглушили. Здравствуй, каменный век».Можно даже не сомневаться, «офисные» будут гнать пропагандистскую волну, что русские бьют со злобы по инфраструктуре, потому что проиграли на Харьковщине. На самом же деле клоун опять подставил миллионы людей, причем накануне зимы. Одновременно напрашивается еще один важный вывод — теперь Москва будет разрушать мосты и энергосистему за каждую подлянку Зеленского.